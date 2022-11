9 quái vật nửa người nửa thú huyền bí nhất thần thoại Hy Lạp

1. Nhân mã: là sinh vật có sức mạnh nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, nửa thân trên là người nửa thân dưới là ngựa. (Nguồn: mekhonghoanhao) Một giả thuyết thú vị về nguồn gốc của Nhân mã là chúng được tạo ra khi người dân của nền văn hóa Minoan, những người không quen thuộc với ngựa, lần đầu tiên gặp các bộ lạc của những tay đua ngựa và ấn tượng với kỹ năng của họ và sau đó sáng tạo ra những câu chuyện về ngựa. (Nguồn: Vua Nệm) 2. Echidna: trong thần thoại Hy Lạp mang hình hài là một nửa phụ nữ, một nửa rắn. Sinh vật này được biết đến là vợ của quái vật đáng sợ nhất Hy Lạp Typhon. Cùng với Typhon, nữ rắn Echidna sinh ra rất nhiều quái vật trong thần thoại như Chimera, Cerberus, Sphi. (Nguồn: Dân Việt) 3. Harpy: trong những câu truyện của người Hy Lạp và La Mã cổ đại, Harpy là một con chim với cái đầu của một người phụ nữ. Cô là con gái của Thần Biển Thaumas và Electra - Công chúa xứ Argos. 4. Gia tộc Gorgon: có 3 chị em đầu rắn là Stheno, Euryale và Medusa. Truyền thuyết kể rằng, bất kể ai nhìn vào mắt của Gorgon đều bị hóa đá. (Nguồn: ANB Việt Nam) 5. Mandrake: là trường hợp hiếm hoi về một truyền thuyết không phải kể về một sinh vật mà là một cái cây. Chúng có bộ rễ giống hệt như mặt người. Tương truyền khi cây được đào lên, tiếng hét của nó có thể giết bất cứ ai nghe thấy. (Nguồn: Ranker) 6. Mermaid: Câu chuyện đầu tiên về sinh vật này xuất phát từ Assyria cổ đại khi nữ thần Atargatis biến mình thành một nàng tiên cá vì đã vô tình giết chết người yêu. Nàng tiên cá mang hình dáng thân trên của một người phụ nữ và thân dưới của một con cá. 7. Minotaur: là quái vật nửa người nửa bò. Truyền thuyết kể rằng, Minotaur là con của Pasiphae (vợ vua Minos) và bò đực Cretan Bull. Người ta tin rằng, nhân vật Quái thú trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng Người đẹp và Quái vật (Beauty and the Beast) dựa trên hình tượng của Minotaur. (Nguồn: Ancient Origins) 8. Satyr: một nhân vật khác khá nổi tiếng trong những câu truyện thần thoại Hy Lạp là Satyr hay còn gọi là Người dê vì phần trên mang thân hình của một người đàn ông, phần dưới mang thần hình của loài dê. (Nguồn: hosonhanvat) 9. Siren: là sinh vật gây nguy hiểm cho các thủy thủ, dùng tiếng hát lôi kéo họ đến hòn đảo của mình. Khi Odysseus trở về từ Troy trong sử thi nổi tiếng của Homer The Odyssey, anh ta phải buộc mình vào cột buồm của con tàu để không bị sa bẫy của Siren. Mời quý độc giả xem video: Sinh vật lạ giống đỉa xâm lấn nhà dân tại Đồng Tháp | THDT.

