8 trận đại hồng thủy thảm khốc nhất lịch sử nhân loại

1. Trận lụt Johnstown với sức mạnh ngang dòng chảy của sông Mississippi: thảm họa bắt đầu vào khoảng 3h chiều ngày 31/5/1889 khi một con đập trên hồ Conemaugh của Pennsylvania bị vỡ sau nhiều ngày mưa. (Nguồn: baotintuc.vn) Vụ vỡ đập khiến 16 triệu tấn nước nhanh chóng biến thành một dòng bùn và các mảnh vỡ cao 12m, rộng hơn 800m. Khi nước rút, hơn 2.200 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương, mất nhà cửa. 2. Trận lụt ở miền Trung Trung Quốc có thể đã cướp đi 3,7 triệu sinh mạng: vào mùa hè năm 1931, tuyết tan, mưa xối xả cộng thêm 7 cơn lốc xoáy khác nhau đã tạo ra một trận lụt kinh hoàng nhất lịch sử Trung Quốc. (Nguồn: Nghiên cứu lịch sử) 3. Trận lụt Grote Mandrenke (Great Drowning of Men): trận lụt Grote Mandrenke là kết quả của một cơn bão dữ ở Biển Bắc quét qua các khu vực ở châu Âu vào tháng 1/1362. Bất cứ nơi nào cũng có từ 25.000-100.000 người đuối nước. (Nguồn: tinmoi.vn) Người ta nói rằng có 60 giáo xứ khác nhau tại Đan Mạch đã bị "biển muối nuốt chửng". (Nguồn: vnmha.gov.vn) 4. Trận lụt làm rung chuyển Thung lũng sông Indus năm 1841: khi con đập tự nhiên bị vỡ vào tháng 6 năm đó, hồ nước ồ ạt chảy ra với vận tốc 540.000 m3/giây, tạo ra đợt lũ khổng lồ cao gần 30m. Toàn bộ các ngôi làng bị xóa sổ khỏi bản đồ và toàn bộ đạo quân Sikh gồm 500 người đã bị tiêu diệt gần thành phố Attock. (Nguồn: Tinmoi) 5. Trận đại hồng thủy từ con sông biểu tượng của Mỹ: trận lụt đã làm ngập khoảng 6,4 triệu ha khắp 7 bang từ Cairo, Illinois đến New Orleans. Thiệt hại nặng nhất là ở Arkansas, Mississippi và Louisiana, nơi con sông tạo thành một vùng biển nông rộng hơn 120km và buộc hàng ngàn người phải sơ tán bằng thuyền. (Nguồn: Getty) 6. Trận lụt năm 1966 giáng đòn kinh hoàng vào kho tàng văn hóa Italy: trận đại hồng thủy bắt đầu vào ngày 4/11 sau một khoảng thời gian mưa khiến sông Arnotran tràn nước, đẩy 18 tỷ gallon bùn tràn qua các con phố ở Florence. Hàng nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị phá hủy. (Nguồn: Getty) 7. Đại hồng thủy do con người trực tiếp gây ra: trong Chiến tranh Trung - Nhật lần thứ 2 (6/1938), quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc đã cố tình phá hủy một số con đê trên sông Hoàng Hà để ngăn cản quân Nhật. Khoảng 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, 800.000 người thiệt mạng vì đuối nước, dịch bệnh và nạn đói sau khi trận đại hồng thủy không được kiểm soát. (Nguồn: Getty) 8. Trận lụt tồi tệ nhất nước Anh cướp đi khoảng 2.000 sinh mạng: trận đại hồng thủy bắt đầu vào sáng 30/1/1607 khi một làn sóng biển lớn tràn vào đất liền khoảng 500 km2 ở phía tây nam nước Anh và xứ Wales, nhấn chìm hoàn toàn ít nhất 20 ngôi làng. (Nguồn: Getty) Mời quý độc giả xem video: Lũ lụt diễn biến phức tạp tại Australia | THDT.

