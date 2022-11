Giới khoa học dự đoán sốc thời điểm xảy ra thảm họa toàn cầu

Theo các chuyên gia, nếu nhân loại không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, thì đến năm 2100, một phần đáng kể các lục địa sẽ bị ngập dưới nước. Đặc biệt, các khu vực ven biển sẽ bị ngập khoảng 50% Theo thời điểm dự tính sẽ xảy ra thảm họa và kết quả phân tích tình hình, nguy cơ ngập lụt chủ yếu đe dọa các khu vực nằm ở độ cao khoảng 10 mét so với mực nước biển. Trong trường hợp xấu nhất, khoảng 287 triệu người, tương đương 4% tổng dân số thế giới, có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vùng duyên hải. Tính thành tiền thì thảm họa toàn cầu này có thể gây thiệt hại 14 nghìn tỷ USD, tương đương 20% tổng giá trị GDP của thế giới. Mặc dù thực tế là mực nước biển trung bình tăng tương đối chậm, các nhà khoa học cũng đã nhìn thấy mối đe dọa từ thiên tai. Theo ông Ebru Kirezci từ Đại học Melbourne (Úc), sức tàn phá của thủy triều, lũ lụt và các yếu tố tự nhiên khác tăng dần theo thời gian. Các chuyên gia đã lập được bản đồ mô phỏng những vùng lãnh thổ trên Trái đất có thể bị ngập trong nước vào năm 2100. Tại Mỹ, lãnh thổ các bang Bắc Carolina, Virginia và Maryland sẽ bị ngập lụt một phần, ở châu Á là một số khu vực tại Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, ở Châu Đại Dương - vùng phía bắc của Úc. Ở châu Âu, vùng phía bắc nước Đức và Pháp sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, Vương quốc Anh sẽ là nạn nhân chính của tình trạng ngập lụt toàn cầu. Thống kê cho thấy thảm họa thiên tai trên thế giới đã "thổi bay" 170 tỉ USD mỗi năm trong suốt 10 năm qua. Thiệt hại chủ yếu xảy ra ở các nước có thu nhập thấp hơn, trung bình mỗi năm mất 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn nhiều so với mức chỉ 0,1-0,2% mà các nước giàu hơn phải gánh chịu. Khu vực châu Á và Thái Bình Dương chịu thiệt hại kinh tế lớn nhất và mức thiệt hại sẽ tỉ lệ thuận với tần suất xảy ra thiên tai. Đơn cử như tại Philippines, hàng triệu người vẫn đang phải chật vật khôi phục cuộc sống sau khi bão Rai đổ vào nước này hồi tháng 12/2021, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và làm hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, gây thiệt hại khoảng 500 triệu USD. Đáng lưu ý, hầu hết các tổn thất liên quan đến thiên tai không được các công ty bảo hiểm chi trả. Kể từ năm 1980, chỉ có khoảng 40% thiệt hại do thiên tai gây ra được bảo hiểm chi trả trên toàn cầu, song con số này ở các nước đang phát triển chưa đầy 10%. >>>Xem thêm video: Thảm họa rơi máy bay tại Pakistan (Nguồn: VTV24).

