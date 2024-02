8 sinh vật độc - lạ nhất Việt Nam, số 5 cực đặc biệt

Cá nóc nước ngọt có tên khoa học là Chelolodon fluviatilis, còn được gọi với các tên khác như cá nóc xanh, cá nóc da beo, cá nóc da báo. Sinh vật kỳ dị này có thể phình to cơ thể như một quả bóng. Nó vô cùng nguy hiểm khi sở hữu độc tố có thể gây chết người. Cá thòi lòi có tên khoa học là Periophthalmus schlosseri. Chúng phân bố ở vùng nhiệt đới từ Ấn Độ, Đông Nam Á đến Australia. Loài cá này có đôi mắt lồi như ếch. Ngoài bơi dưới nước, chúng có thể di chuyển dễ dàng trên cạn với 2 chi trước.Cóc tía có tên khoa học Bombina maxima. Chúng vô cùng nguy hiểm vì có nọc độc. Mỗi khi cảm thấy nguy hiểm hoặc bị đe dọa, chúng sẽ cong lưng và chân, lật ngửa người để lộ bụng với màu sắc rực rỡ nhằm đe dọa kẻ thù. Ếch gáy đô là loài đặc hữu ở Việt Nam và cũng là loài lưỡng cư cổ hiếm hoi còn sót lại từ kỷ Phấn trắng. Có tên khoa học là Limnonectes Dabanus, loài này chủ yếu sống ở những nơi ẩm thấp nhiệt đới, cận nhiệt đới, sông hoặc đầm lầy. Thằn lằn chân ngắn khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi, thậm chí ám ảnh khi nhìn thấy bởi nó có hình dáng giống một con giun nhưng lại mọc thêm vài chiếc chân nhỏ ở thân. Có tên khoa học là Lygosoma quadrupes, thằn lằn chân ngắn thường sống trong những khúc gỗ mục và ăn ấu trùng để sinh tồn. Rắn giun tên khoa học là Ramphotypholops braminus. Do sống trong đất thời gian dài nên đôi mắt bị thoái hóa, chỉ còn một chấm nhỏ trên đầu và gần như không còn mấy tác dụng. Do đó, chúng còn được gọi là rắn mù. Tắc kè bay đốm có tên khoa học là Dacro maculates. Khác với nhiều loài tắc kè, chúng có màng da rộng giữa hai chân nhìn giống như hai cái cánh. Nhờ vậy, tắc kè bay đốm có thể bay từ cây này sang cây khác một cách dễ dàng và có tài ngụy trang tài tình nhờ màu sắc cơ thể giống với môi trường xung quanh. Giống như tên gọi, rùa đầu to có chiếc đầu quá lớn nên không thể chui vào mai. Có tên khoa học là Platysternum megacephalum, loài rùa này được đánh giá là có ngoại hình xấu xí. Mời độc giả xem video: Động vật được trao danh hiệu sinh vật chịu nóng tốt nhất thế giới.

