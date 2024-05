8 loài rắn hiếm nhất hành tinh sắp tuyệt chủng, giật mình lý do

1. Rắn Lục Wagneri: Sống ở phía tây bắc Iran và miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, có nguy cơ tuyệt chủng vì kế hoạch xây đập nước và săn bắn. 2. St. Lucia Racer: Loài rắn hiếm nhất thế giới, sống trên một hòn đảo ở vùng biển Caribe, số lượng suy giảm do chuột đen và cầy. 3. Rắn Chuông Santa Catalina: Sống ở đảo Santa Catalina, Mỹ. Số lượng đang giảm do mèo hoang và săn bắn. 4. Alsophis Antiguae: Sống tại Antigua và Barbuda, số lượng giảm do sự gia tăng của cầy và chuột đen. 5. Vipera Darevskii: Sống ở Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ, số lượng giảm do săn bắn và mất môi trường sống tự nhiên. 6. Rắn Biển Mũi Ngắn: Sống ở bờ biển tây bắc Australia, số lượng suy giảm do chương trình tẩy trắng san hô. 7. Casarea Dussumieri: Sống ở quốc đảo Mauritius, số lượng giảm do sự phát triển của dê và thỏ. 8. Crotalus Unicolor: Đặc hữu của đảo Aruba, số lượng giảm do săn bắn và mất môi trường sống. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

