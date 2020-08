7 “họ hàng” từng sống song song với loài người chúng ta

Khoảng 600.000-744.000 năm về trước, một dòng giống mang tên Homo heidellbergensis thuộc chi Người (Homo) bắt đầu phân tách. Một nhóm nhanh chóng tiến hóa thành người Denisovans và người Neanderthals, trong khi nhóm khác tiến hóa dần dần để vài trăm ngàn năm sau sinh ra dòng giống Homo sapiens mới. T Loài người Neanderthals này cũng tuyệt chủng khoảng 30.000-50.000 năm về trước, chọn châu Âu là "đất hứa" sau khi rời châu Phi. Các nghiên cứu cho thấy về mặt giải phẫu, cơ thể họ có khi còn thẳng và đẹp đẽ hơn người hiện đại chúng ta. Họ là những thợ săn tài tình, khắc tinh của những sinh vật to lớn như ma mút. Nghiên cứu công bố tháng 12/2019 đã cho thấy loài Homo erectus không tuyệt chủng trước khi Homo sapiens ra đời như suy nghĩ trước đây, mà có phần lịch sử song song chúng ta suốt 200.000 năm. Họ còn có tên "người đứng thẳng", vì là loài người đầu tiên đứng hoàn toàn thẳng trên trái đất. Người lùn Hobbit hoàn toàn có thật, cơ thể họ chỉ cao khoảng 1 m, đã sống và tuyệt chủng tên đảo Flores (Indonesia) khoảng 12.000 năm về trước do thảm họa núi lửa. Họ có tên đầy đủ là Homo floresiensis. Nguồn gốc của loài Homo rhodesiensis chưa rõ ràng, nhưng các bằng chứng cho thấy họ cũng liên quan đến Homo heidellbergensis như chúng ta. Hóa thạch mới nhất của họ khoảng 125.000 tuổi, xuất hiện ở Zambia (Châu Phi). Nhiều hóa thạch, mẫu vật mới nhất có niên đại khoảng 67.000 năm của loài Homo luzonensis. đã được phát hiện tại hang Callao, thuộc đảo Luzon (Philippines). Do số lượng rất ít nên mô tả về họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng phân tích ban đầu cho thấy họ cũng là một giống người lùn giống người Hobbit. Loài người Homo naledi lựa chọn ở lại vĩnh viễn miền đất Nam Phi, cái nôi của nhân loại. Những hóa thạch ít ỏi của họ có niên đại khoảng 250.000 năm. Loài người này là những người hang động khá nhỏ con so với các loài người khác, chiều cao dưới 1,5 m và nặng chỉ khoảng 45 kg.

