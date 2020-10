6 sinh vật huyền thoại xóa sổ khỏi Trái Đất do loài người

Chim Moa là một trong những sinh vật huyền thoại tuyệt chủng lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, chúng có thể đạt tới chiều cao 3,5 mét và nặng hơn 250 kg. Loài chim ăn cỏ này chiếm ưu thế trong hệ sinh thái rừng của New Zealand cho đến khi người Maori xuất hiện. Tuy nhiên vào khoảng năm 1300 sau Công nguyên, chỉ sau 100 năm tồn tại trên thế giới loài chim Moa đã suy giảm số lượng từ 58.000 cá thể xuống không còn con nào. Vì chọn chim Moa làm thức ăn, đại bàng Hast nhanh chóng tuyệt chủng theo vì thiếu nguồn thức ăn. Xuất hiện từ 34 triệu năm trước, rùa có sừng Meiolania sống trên ba hòn đảo Vanuatu, Lord Howe và New Caledonia ở Úc, là loài lớn nhất trong số tất cả các loài rùa biển được biết đến. Tuy nhiên vì sự xuất hiện của người Lapitas, sinh vật này nhanh chóng bị xóa sổ khỏi Trái Đất. Vào năm 2010, một nhóm nghiên cứu của Úc đã phát hiện ra hài cốt của một con rùa có sừng, có đầy đủ xương chân, nhưng không có mai rùa và hộp sọ. Điều này chứng minh người Lapitas săn bắt rùa sừng và chỉ ăn chân của chúng. Vốn dĩ sống ở sống ở đồng cỏ Úc và rừng mưa nhiệt đới của New Guinea từ 4 triệu năm trước, hổ Tasmania chịu cái kết tang thương do con người. Loài này bị săn đuổi và giết đến tuyệt chủng vì mọi người tin rằng chúng là loài động vật có hại, săn cừu, gia cầm của nông dân và là một "con quỷ" chuyên đi ăn thịt dê. Trên thực tế, hàm của thylacine rất mỏng manh, chúng chủ yếu sống nhờ vào việc săn bắt các loài động vật nhỏ như thú có túi. Năm 1936, con hổ Tasmania cuối cùng chết và sinh vật kỳ lạ này bị tuyên bố tuyệt chủng. Ngoài việc săn bắt một số lượng lớn để lấy thịt, trứng và lông của chúng, sự phát triển của con người ở quy mô lớn cũng dẫn đến sự thu hẹp môi trường sống của chim Anca lớn, hay còn được gọi là chim cánh cụt lớn ở Bắc Cực. Cặp Anca lớn cuối cùng đã bị con người giết chết trong thời gian ấp trứng vào năm 1844, những quả trứng non không thể nở và toàn bộ quần thể bị tuyệt chủng. Là loài chim mang màu xanh đen rất đẹp, chim Huia tuyệt chủng năm 1907 cũng vì thế trở thành đối tượng săn bắt của con người. Các tù trưởng của người Maori bản địa hay phụ nữ thời đó rất hay dùng lông đuôi màu đen với viền trắng của chúng để làm vật trang sức. Bồ câu viễn khách được coi là loài động vật tuyệt chủng đáng tiếc nhất trên Trái Đất khi từng là loài chim cực phổ biến. Chúng đã từng là một loài có quần thể phát triển cực kỳ thịnh vượng với đàn chim lớn nhất từng được ghi nhận dài tới 500 km và rộng 1,6 km. Sau khi bị con người săn bắt với số lượng lớn, thậm chí người ta còn dùng tới đại bác để săn đuổi chúng, loài chim này đã tuyệt chủng chỉ sau vài chục năm. Genyornis newtoni là loài chim ăn thịt khổng lồ cao tới 2,1m, nặng 230kg. Quả trứng mà chúng đẻ ra nặng khoảng 1,6kg nhưng cũng chính là thứ mang đến thảm họa diệt vong cho loài chim huyền thoại này. Người ta suy đoán rằng sau khi con người đến Úc, người xưa đã đánh cắp và nấu chín một lượng lớn trứng chim làm thức ăn, điều này đã dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng khoảng 30.000 năm trước. Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất| Yan News

Chim Moa là một trong những sinh vật huyền thoại tuyệt chủng lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, chúng có thể đạt tới chiều cao 3,5 mét và nặng hơn 250 kg. Loài chim ăn cỏ này chiếm ưu thế trong hệ sinh thái rừng của New Zealand cho đến khi người Maori xuất hiện. Tuy nhiên vào khoảng năm 1300 sau Công nguyên, chỉ sau 100 năm tồn tại trên thế giới loài chim Moa đã suy giảm số lượng từ 58.000 cá thể xuống không còn con nào. Vì chọn chim Moa làm thức ăn, đại bàng Hast nhanh chóng tuyệt chủng theo vì thiếu nguồn thức ăn. Xuất hiện từ 34 triệu năm trước, rùa có sừng Meiolania sống trên ba hòn đảo Vanuatu, Lord Howe và New Caledonia ở Úc, là loài lớn nhất trong số tất cả các loài rùa biển được biết đến. Tuy nhiên vì sự xuất hiện của người Lapitas, sinh vật này nhanh chóng bị xóa sổ khỏi Trái Đất. Vào năm 2010, một nhóm nghiên cứu của Úc đã phát hiện ra hài cốt của một con rùa có sừng, có đầy đủ xương chân, nhưng không có mai rùa và hộp sọ. Điều này chứng minh người Lapitas săn bắt rùa sừng và chỉ ăn chân của chúng. Vốn dĩ sống ở sống ở đồng cỏ Úc và rừng mưa nhiệt đới của New Guinea từ 4 triệu năm trước, hổ Tasmania chịu cái kết tang thương do con người. Loài này bị săn đuổi và giết đến tuyệt chủng vì mọi người tin rằng chúng là loài động vật có hại, săn cừu, gia cầm của nông dân và là một "con quỷ" chuyên đi ăn thịt dê. Trên thực tế, hàm của thylacine rất mỏng manh, chúng chủ yếu sống nhờ vào việc săn bắt các loài động vật nhỏ như thú có túi. Năm 1936, con hổ Tasmania cuối cùng chết và sinh vật kỳ lạ này bị tuyên bố tuyệt chủng. Ngoài việc săn bắt một số lượng lớn để lấy thịt, trứng và lông của chúng, sự phát triển của con người ở quy mô lớn cũng dẫn đến sự thu hẹp môi trường sống của chim Anca lớn, hay còn được gọi là chim cánh cụt lớn ở Bắc Cực. Cặp Anca lớn cuối cùng đã bị con người giết chết trong thời gian ấp trứng vào năm 1844, những quả trứng non không thể nở và toàn bộ quần thể bị tuyệt chủng. Là loài chim mang màu xanh đen rất đẹp, chim Huia tuyệt chủng năm 1907 cũng vì thế trở thành đối tượng săn bắt của con người. Các tù trưởng của người Maori bản địa hay phụ nữ thời đó rất hay dùng lông đuôi màu đen với viền trắng của chúng để làm vật trang sức. Bồ câu viễn khách được coi là loài động vật tuyệt chủng đáng tiếc nhất trên Trái Đất khi từng là loài chim cực phổ biến. Chúng đã từng là một loài có quần thể phát triển cực kỳ thịnh vượng với đàn chim lớn nhất từng được ghi nhận dài tới 500 km và rộng 1,6 km. Sau khi bị con người săn bắt với số lượng lớn, thậm chí người ta còn dùng tới đại bác để săn đuổi chúng, loài chim này đã tuyệt chủng chỉ sau vài chục năm. Genyornis newtoni là loài chim ăn thịt khổng lồ cao tới 2,1m, nặng 230kg. Quả trứng mà chúng đẻ ra nặng khoảng 1,6kg nhưng cũng chính là thứ mang đến thảm họa diệt vong cho loài chim huyền thoại này. Người ta suy đoán rằng sau khi con người đến Úc, người xưa đã đánh cắp và nấu chín một lượng lớn trứng chim làm thức ăn, điều này đã dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng khoảng 30.000 năm trước. Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất| Yan News