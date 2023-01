6 “phát minh” thất lạc có thể thay đổi cả thế giới của Tesla

1. Máy động đất: vào năm 1893, Tesla đã đăng ký bản quyền cho một máy dao động phát điện bằng hơi. Nhiều năm sau khi đăng kí cho phát minh này, ông đã trả lời một phóng viên rằng một ngày trong lúc đang chỉnh sửa cỗ máy đó tại phòng thí nghiệm của mình tại New York, Tesla đã khiến cho mặt đất rung chuyển. (Nguồn: Genk) Trong quá trình thử nghiệm, Tesla liên tục tăng sức mạnh và nghe thấy tiếng vỡ ở đâu đó. Ông nhớ lại "Tất cả các máy ở trong phòng bay tứ tung cả lên. Tôi nắm lấy cái búa và đập nát chiếc máy. Chỉ cần vài phút nữa thôi là cả căn nhà sẽ sụp đổ rồi." Sau đó, cảnh sát đã tới hiện trường để kiểm tra, nhưng Tesla đã bảo trợ lý của mình báo lại rằng "đây chỉ là một cơn động đất". (Nguồn: Genk) 2. Máy chụp suy nghĩ: Tesla cho rằng việc "chụp ảnh" ý nghĩ là hoàn toàn có thể. Cảm hứng đến từ lúc ông đang thí nghiệm vào năm 1893, Tesla đã nói với một nhà báo vào hàng thập kỉ sau: "Tôi tin rằng một hình ảnh xác định của suy nghĩ, theo phản xạ, sẽ tạo ra một hình ảnh trên võng mạc, và có thể được "chụp" trên một thiết bị tương ứng". (Nguồn: Zing) Nhà phát minh này cũng đã suy nghĩ về một loại võng mạc nhân tạo, có thể chụp và chiếu hình ảnh lên một màn chiếu. “Và bằng cách này thì tất cả suy nghĩ của con người có thể được đọc - như một quyển sách mở vậy". (Nguồn: Kiến thức khoa học) 3. Năng lượng không dây: vào năm 1901, Tesla nhận được 150,000 đô từ nhà đầu tư J. P. Morgan để xây dựng một tòa tháp hình nấm cao 56m ở trên bờ bắc của đảo Long, có khả năng truyền tin nhắn, các cuộc gọi và hình ảnh tới tàu ở xa bờ và qua Đại Tây Dương bằng cách sử dụng Trái đất để dẫn tín hiệu. (Nguồn: Thegioididong.com) Khi công việc xây dựng bắt đầu, tòa tháp được đặt tên Wardenclyffe. Tesla muốn nó truyền được năng lượng không dây, tin rằng dựa trên các thí nghiệm về radio và vi sóng ông có thể cấp điện cho toàn thể New York - bằng cách đưa hàng triệu vôn qua không khí. Tuy nhiên, Morgan từ chối tài trợ thêm cho Tesla, khiến cho ông phải hủy bỏ dự án vào năm 1906. (Nguồn: GenK) 4. Thủy triều nhân tạo: theo nhà sáng chế này, sức mạnh của khoa học có thể được dùng để ngăn chặn chiến tranh. Trong tờ New York World vào năm 1907 nói rằng một phát minh của Tesla có thể kích hoạt bom nổ từ xa ngoài biển để tạo ra sóng thủy triều to tới nỗi có thể nhấn chìm toàn bộ tàu thuyền của quân địch. (Nguồn: VnExpress) Tờ báo này cũng nói rằng các sóng nhân tạo này có thể khiến cho "toàn bộ thủy quân của một quốc gia như những chiếc thuyền giấy trong chậu nước". Tương tự như bom hạt nhân, "nỗi kinh hoàng này cũng thúc đẩy những tháng ngày hòa bình đến gần hơn". (Nguồn: PLO) 5. Phi cơ siêu âm chạy bằng điện: từ khi còn là một cậu bé, ông đã thích thú ý tưởng của sự bay lượn trên bầu trời. Kết hợp kiến thức của mình về điện và cơ học, ông bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về hàng không sau sự thất bại của Wardenclyffe. (Nguồn: Genk) Trong một bài báo tháng 7 năm 1919 của tạp chí Reconstruction, Tesla đã bàn về dự án phát triển một máy bay siêu âm mà có thể bay cao hơn mặt đất 8 dặm - và có thể đưa con người từ New York sang London trong vòng 3h. Ý tưởng này gồm có một phi cơ có thể tiếp nhận năng lượng không dây từ một trạm điện dưới mặt đất, loại bỏ sự cần thiết đem theo nhiên liệu. (Nguồn: CAND) 6. Tia tử thần: đầu óc sáng tạo của Tesla cũng tiếp tục đề xuất ra những tầm nhìn mới vào những năm cuối đời. Trong sinh nhật thứ 78 của mình, ông trả lời báo New York Times về việc ông đã hình thành nên phát minh quan trọng nhất, một thứ có thể khiến "đội quân hàng triệu binh lính chết ngay tức khắc". (Nguồn: VnExpress) Phát minh này chính là vũ khí quân sự với khả năng gia tốc các phân tử thủy ngân gấp tốc độ âm thanh 48 lần trong một buồng chân không và bắn ra một tia "với sức mạnh đủ để đánh chặn 10,000 máy bay quân sự ở khoảng cách 250 dặm". (Nguồn: VnExpress)

