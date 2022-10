6 phát minh của NASA chúng ta sử dụng hàng ngày mà không biết

1. Giày Nike Air: Một trong những phát minh của NASA hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng mà không hay biết là giày Nike Air. Đôi giày thể thao này là sản phẩm chứa đựng tới hai cải tiến của NASA. Quá trình đúc cao su cứng của giày thể thao được thực hiện thông qua công nghệ "đúc cao su thổi", một quy trình tiên phong tại NASA để sản xuất mũ bảo hiểm. Vật liệu hấp thụ sốc được sử dụng trong Nike Air đến từ kỹ sư Frank Rudy của NASA. 2. Nhiệt kế hồng ngoại: Nếu bạn từng kiểm tra nhiệt độ của mình bằng nhiệt kế hồng ngoại, thì hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có NASA. NASA đã phát triển các nhiệt kế hồng ngoại để đo nhiệt độ của vật thể vũ trụ ở xa, và công nghệ này cuối cùng đã xuất hiện trong ngôi nhà của bạn. 3. Máy ảnh điện thoại di động: Các cảm biến hình ảnh được sử dụng trong hầu hết các máy ảnh kỹ thuật số hiện đại đều có nguồn gốc trực tiếp từ NASA. Eric Fossum, một nhân viên của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, là người đầu tiên sử dụng công nghệ CMOS trong máy ảnh. Mục tiêu ban đầu là tạo ra một hệ thống camera tốt hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn cho tàu vũ trụ, nhưng công nghệ này đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. 4. Sữa công thức: Trong khi nghiên cứu các chiến lược dinh dưỡng cho các chuyến đi tới sao Hỏa trong tương lai, các nhà khoa học NASA đã phát hiện ra nguồn tự nhiên cho một loại axit béo omega-3 trước đây chỉ có trong sữa mẹ. Thành phần này hiện được sử dụng trong hầu hết các loại sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh trên thị trường. 5. Nệm foam hoạt tính: Nếu nệm, gối, đi văng, sofa hoặc bất cứ thứ gì của bạn mang chứa foam hoạt tính, hay còn gọi là “đệm nhớ” do khả năng trở lại hình dạng ban sơ sau lúc sử dụng, thì bạn mang thể cảm ơn NASA. Vật liệu này được phát triển bởi kỹ sư hàng ko Charles Yost do NASA tài trợ và ban sơ được sử dụng để tạo ra những chiếc ghế phi cơ mang thể hấp thụ va chạm tốt hơn cho những phi công trong nhiều thử nghiệm. 6. Phẫu thuật LASIK: Trong một nỗ lực để xác định việc thiếu trọng lực tác động tới chuyển động của mắt như thế nào, NASA đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào giữa những năm 2000. Kết quả mang lại ko hữu ích cho lắm, nhưng khoa học theo dõi mắt được phát triển dựa trên nó đã giúp ích rất to cho những thí nghiệm sau đó, giúp những ca phẫu thuật điều chỉnh thị lực LASIK mang thể thực hiện được. >>>Xem thêm video: 5 phát minh của nasa được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (nguồn: moli discovery).

