5 siêu năng lực “không tưởng” của cơ thể bạn chưa bao giờ nhận ra

1. Tai có khả năng phân biệt nhiệt độ: Kết quả của một cuộc nghiên cứu cho thấy, 96% người tham gia khảo sát đã trả lời đúng về việc họ phân biệt được âm thanh của chất lỏng khi rót một cốc trà nóng và một cốc trà lạnh. Điều này chỉ có thể lí giải được bằng việc kết cấu phân tử của chất lỏng ở trạng thái lạnh chặt chẽ hơn nên chúng kém di động và sẽ ở ngược lại ở trạng thái nóng. 2. Bạn thực sự "nhìn" thấy tay của chính mình trong bóng tối: Theo một nghiên cứu của ĐH Rochester (Mỹ), phần lớn những hình ảnh chúng ta "nhìn" hàng ngày không đến từ mắt, mà là do những gì não bộ "muốn" chúng ta thấy, dựa trên những thông tin các giác quan thu thập được. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta tưởng tượng ra hình bàn tay. Trong thí nghiệm, những nhà nghiên cứu đã đặt thêm một bộ phận cảm biến, cho phép theo dõi chuyển động mắt của những ứng viên. Và kết quả là mắt của họ chuyển động cùng nhịp với chuyển động của bàn tay, giống như cách họ nhìn khi có ánh sáng vậy. Các chuyên gia cho biết ngay cả khi chúng ta không nhìn được, não bộ vẫn tiếp tục nhận tín hiệu từ các bộ phận trên cơ thể, và từ đó giúp chúng ta thực sự "nhìn" thấy thứ não bộ muốn thấy. 3. Dạ dày tự tái sinh hai lần mỗi tuần: Đây là một " siêu năng lực" của cơ thể mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Không phải ai cũng biết rằng, dạ dày của chúng ta tái sinh liên tục. Nó hoạt động bằng cách giữ lại các chất đường, dinh dưỡng thiết yếu để tránh bị axit phân hủy rồi sau đó trung hòa các chất này và chuyển tới trực tràng. Các lớp mô ở bên ngoài cũng được thay thế liên tục để giúp quá trình tự ăn mòn bên trong bởi axit. Bởi vậy mà cứ trung bình ba ngày, quá trình này lại diễn ra một lần. 4. Xương người cứng gấp nhiều lần so với bê tông: Xương bao gồm canxi hydroxylapatite (khoảng 60%) và collagen, do đó cấu trúc của chúng có sức chịu đựng rất tốt. Có lẽ đây là siêu năng lực "không tưởng" của cơ thể con người. 5. Bạn có thể ngửi được cả hệ miễn dịch của người khác: Các bạn đã từng nghe đến cụm từ "mùi của người già" bao giờ chưa? Đó là cụm từ nhiều người sử dụng để chỉ mùi không lẫn đi đâu được khi tiếp xúc với người già. Tuy nhiên, các khoa học gia cho biết mùi này thực chất không của riêng người già, mà có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, vì đó là mùi... hệ miễn dịch bị suy yếu. Để xác minh điều này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm tiêm lipopolysaccharide - một dạng độc tố làm suy giảm tạm thời hệ miễn dịch của cơ thể. Sau đó, họ thu thập mẫu mồ hôi cùng các ứng viên, rồi đưa cho một nhóm khác ngửi và đánh giá. Kết quả cho thấy, những mẫu mồ hôi của người có hệ miễn dịch yếu bị đánh giá là khó chịu hơn. Điều này chứng tỏ rằng cơ thể chúng ta tự sản sinh ra những mùi tương đối... khó ngửi để cảnh báo người khác khi ta đang ốm, nhằm ngăn ngừa nguy cơ truyền bệnh ra cộng đồng.

