5 con cá Koi "hàng hiếm" giá đắt cắt cổ, đại gia cố săn lùng

Cá Aoki Koi Farm là quán quân “International Junior Koi Show” 2017 được tổ chức tại Ojiya – một thành phố thuộc tỉnh Niiga ở phía biển của Nhật Bản. Được biết, chú chép Koi này đã được bán với giá 2,2 triệu USD (tức là khoảng 49 tỷ VNĐ) và hiện tại được cho là cá Koi đắt nhất thế giới. Aoki Koi Farm thuộc dòng koi Showa, dòng Koi Showa cao cấp có xuất xứ từ châu Á. Dòng cá koi nhóm showa – dòng Koi cao cấp. Thuộc dòng koi

tam sắc với màu đen (sumi) là màu nền toàn thân. Các mảng màu trắng và màu đen tạo điểm nhấn thay nhau phân bổ đều

toàn thân Koi. Đứng ở vị trí thứ 2 là cá chép Koi tên là S Legend đang thuộc quyền sở hữu của nhà s tiền đấu giá kỷ lục 203 triệu yên (tức là gần 42 tỷ VNĐ). Thân cá dài hơn 101cm, có tiền thân là dòng Kohaku với 2 màu đỏ – trắng rất đặc trưng được lai tạo bởi nghệ nhân Nhật Bản, Kentaro Saka, thuộc trại cá Saki ở Hiroshima. Nhóm cá Koi Kohaku là dòng Koi nhị sắc với 2 màu sắc đỏ và trắng. Các khoang màu đỏ thì đỏ chót như trái ớt, mảng màu trắng thì trắng tinh khiết. Kết hợp dòng vẩy được tô thêm ánh bạc lấp lánh. Tiếp đến là Cá Koi Showa Nhật Bản, là một thành viên của danh mục “Gosanke” của cá Koi cảnh và được đánh giá cao nhờ hoa văn cân đối và màu sắc sắc nét. Cá Showa còn được gọi là cá Showa Sanshoku hoặc cá Showa Sanke, giống cá koi này có thân màu đen với những đốm đỏ và trắng. Cá Showa xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1927 trong thời đại Showa ở Nhật Bản. Dòng cá này cũng dần phổ biến, và được đưa sang xuất khẩu trên thế giới rất nhiều. Giá thành của một con cá Koi Showa trưởng thành ở Việt Nam có thể là gần 2 triệu đồng. Nếu so về giá, loại cá này có phần khác xa so với hai con cá bạc tỷ kia, tuy nhiên đây cũng là dòng cá được bán với giá rất đắt ở các nước nhập khẩu khác. Koi Kohaku là dòng cá Koi kinh điển thuộc bộ Big Three trứ danh. Chúng thuộc dòng cá Koi shiro với thân trắng và những mảng màu hi cam đỏ tạo nên sự kết hợp màu sắc hài hòa, làm cho chú cá giống như một chiếc đèn lồng, tự do bơi lượn trong làn nước trong xanh. Trên thị trường của Việt Nam, giống cá này đang được bán hơn 1 triệu đồng. Cá Koi Sanke cũng một trong 3 dòng cá Koi phổ biến nhất của Nhật Bản, nó là cái tên cuối cùng trong top 5 con cá Koi đắt nhất thế giới. Đây là một dòng koi được lai tạo từ dòng cá koi Kohaku và showa. Dòng này có đặc điểm là lớp vảy trắng muốt xen kẽ những đốm đen nhỏ cùng những khoảng màu đỏ lớn trên thân. Một Sanke đạt chuẩn đẹp phải là một Kohaku đẹp cộng thêm những đốm đen mềm mại, tao nhã. Giá bán của giống cá này cũng gần tương đương với cá Koi Kohaku là hơn 1 triệu đồng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

