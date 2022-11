4 loài động vật đang bên bờ tuyệt chủng, chuyên gia lo "ngay ngáy"

1. Đười ươi Sumatra: Tên của đười ươi Sumatra có nghĩa là “Người rừng”. Mối đe dọa lớn nhất đối với đười ươi Sumatra là chúng đang phải đối mặt với việc mất đi môi trường sống. Khoảng 80% rừng trên đảo Sumatra biến mất trong những năm gần đây do việc khai thác vàng trái phép và sự chuyển đổi rừng thường xuyên cho nông nghiệp đặc biệt là cho các đồn điền dầu cọ. 2. Tê giác đen: Trái ngược với tên gọi của mình, tê giác đen có màu xám. Tê giác đen là loài nằm động vật nằm trong danh sách động vật đang ở tình trạng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp. Nạn săn bắn trộm quá mức để lấy sừng đã đẩy loài này tới nguy cơ tuyệt chủng. Sừng được bán chủ yếu để làm cán dao găm (được cho là tượng trưng cho sự giàu có ở nhiều quốc gia) và ở nhiều nơi còn được dùng làm thành phần thuốc. Nhưng trên thực tế, có rất ít nghiên cứu chứng tỏ sừng tê giác có "tác dụng thần kì" như nhiều lời đồn thổi. 3. Đại bàng Philippine: Đại bàng khổng lồ Philippines được gọi là chúa tể của các loài chim. Với sải cánh lên tới 2 m, đại bàng Philippines được coi là một trong những loài chim cao nhất, hiếm nhất, lớn nhất, mạnh mẽ nhất thế giới. Đại bàng Philippines thu hút được đông đảo sự quan tâm bởi chúng là loài đại bàng lớn nhất thế giới và cũng là một trong những loài chim ăn thịt đang bị đe dọa nhiều nhất trên thế giới. Những vùng rộng lớn của các khu rừng nhiệt đới ở Philippines đã bị phá để canh tác đất và phát triển những khu thương mại. Môi trường sống đang bị phá hủy là nguyên nhân chính khiến số lượng đại bàng Philippines bị suy giảm mạnh. 4. Vẹt Kakapo: Kakapo là loài vẹt duy nhất trên thế giới không biết bay, có lông màu xanh lục sáng và mặt hơi giống cú mèo. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rất nhiều hóa thạch cổ đại của loài này ở khắp New Zealand nên nó được coi là một trong những loài động vật đặc hữu của đất nước này. Đây là loài chim chuyên sống về đêm nên không có gì ngạc nhiên khi người ta còn gọi Kakapo là “cú đêm”. Ngoài ra, với rất nhiều đặc điểm giống như loài vẹt nên chúng còn có tên gọi khác là “cú vẹt” hay “vẹt Kakapo”. Là loài vẹt duy nhất trên thế giới không biết bay, sự sống của vẹt Kakapo đang bị đe dọa trên chính quê hương New Zealand của chúng. Các nhà bảo tồn đã đưa ra những biện pháp quyết liệt để bảo vệ Kakapo trước những động vật ăn thịt trên đảo. Cho đến nay, việc ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của loài vẹt này đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. >>>Xem thêm video: Top 10 động vật đẹp nhất trên thế giới (Nguồn: NewsTV).

