20 chiếc ô tô độc đáo và kỳ lạ nhất trong lịch sử (P1)

1. Chevrolet El Camino - El Camino, một nỗ lực của hãng Chevrolet trong việc kết hợp giữa xe bán tải và xe coupe. Chevrolet đã bán chiếc xe này vào năm 1964. Chiếc El Camino đời 64 này có động cơ V8 300 mã lực mạnh mẽ, nhưng công suất đạt đỉnh vào năm 1970, khi động cơ 454 V8 450 mã lực ra đời. El Camino đã ngừng sản xuất vào năm 1987. Ảnh: General Motor 2. Xe Đậu - Pea Car được Birds Eye, một công ty bán rau đông lạnh, đặt hàng cho một quảng cáo truyền hình năm 2005. Hạt đậu biết chạy này được chế tạo trên khung gầm của một chiếc xe go-kart địa hình. Pea Car được thiết kế bởi Công ty Asylum (London). Nó được trang bị động cơ Honda, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 60 dặm/giờ và được chế tạo bằng các tấm thân xe bằng sợi thủy tinh để tách ra trong quảng cáo. Pea Car hiện được trưng bày tại Unilever Ice cream and Frozen Foods Co., Anh. Ảnh: Asylum Model & Effects 1999 Fiat Multipla - Fiat Multipla là một trong những chiếc xe có vẻ ngoài kỳ lạ nhất, thậm chí nó đứng đầu nhiều danh sách "những chiếc xe xấu xí nhất từ trước đến nay". Cấu hình bên trong thì lạ, với hai hàng ghế, mỗi hàng ba ghế. Ngoại thất còn lạ hơn, với phần trên hình bánh nướng xốp và đèn pha được bố trí ngẫu nhiên khiến chiếc xe trông giống như côn trùng. Trên xe còn có hai hộp đựng găng tay mà dường như không có lý do gì. Ảnh: Stellantis Oscar-Mayer - “Xe bán xúc xích" Oscar Mayer Wienermobile đã có mặt gần 100 năm! Xe được Carl Mayer tạo ra vào năm 1936 như một chiêu quảng cáo. Hiện tại, luôn có sáu chiếc trên đường và thậm chí người Mỹ có thể truy cập trang web của Oscar Mayer để theo dõi chiếc xe gần bạn nhất và yêu cầu nó ghé qua nhà. Nó có động cơ Chevrolet V8 6.0 lít. Bên trong là sáu chiếc ghế màu mù tạt và tương cà sang trọng. Ảnh: Kraft Heinz 1921 Leyat Helica - Được tạo ra bởi nhà thiết kế máy bay hai tầng cánh người Pháp Marcel Leyat, Leyat Helica với trọng lượng nhẹ và hình thái khí động học. Helica có động cơ Harley-Davidson v-twin (hai xi-lanh) 1.000cc công suất 18 mã lực và thân xe bằng gỗ dán nhẹ, có trọng lượng 550 pound. Năm 1927, một chiếc Helica đã đạt tốc độ tối đa 106 dặm/giờ. Chỉ có 30 chiếc được chế tạo và có thông tin cho rằng đã bán được 23 chiếc. Ảnh: Liam Walker Cadillac Fleetwood 75 1973 - Chiếc Cadillac Fleetwood 75 năm 1974 dài hơn 6,4m, và là chiếc xe sản xuất thông thường dài nhất từ trước đến nay mà không phải là xe limousine. Fleetwood 75 thực tế được bán như một chiếc sedan 9 chỗ ngồi. Chiếc Cadillac này được trang bị động cơ V8 7,7 lít (472 inch khối) và mất 11,9 giây để đạt tốc độ 60 dặm/giờ. Người ta nói rằng xe chạy rất êm, nội thất rộng rãi và sang trọng so với thời đó. Ảnh: Cadillac Xe của Đức Giáo Hoàng - Nếu Batman cho chiếc Batmobile thì Giáo hoàng có rất nhiều chiếc Popemobile. Đúng vậy, nó là một loại xe được thiết kế đặc biệt cho phép Giáo hoàng xuất hiện trước công chúng mà vẫn an toàn. Chúng đã được sản xuất bởi nhiều hãng xe hơi trong quá khứ, bao gồm cả Mercedes-Benz. Phiên bản hiện đại của những chiếc xe này có kính chống đạn, tay vịn cho phép Giáo hoàng đứng trong khi xe di chuyển và các bậc thang để lên xuống xe dễ dàng hơn. Ảnh: Alberto Pizzoli Xe tải Tesla Cybertruck - Cybertruck tự hào có bộ khung ngoài bằng thép không gỉ siêu cứng, kính giáp chắc chắn và cách âm. Chiếc xe tải điện này có rất nhiều không gian trữ đồ bổ sung ở cốp trước và trong nhiều ngăn khác nhau xung quanh xe. Ảnh: Telsa 1942 L'Oeuf Electrique- Không nhiều người trong số các bạn từng nghe đến L'Oeuf Electrique, có nghĩa là quả trứng điện! Chiếc xe là đứa con tinh thần của nhà thiết kế Paul Arzens, chỉ có một chiếc được sản xuất. Kỳ quan nhôm hình vòm này vẫn còn tồn tại và có thể được nhìn thấy tại Cité de l'automobile ở Mulhouse, Pháp. Ra đời trong bối cảnh thiếu xăng trong Thế chiến II, chiếc ô tô nhỏ này có ba bánh và động cơ điện. Nó có tốc độ tối đa là 71km/giờ và có thể đi được 101 km cho một lần sạc. Ảnh: Claus Ableiter Amphicar 1961 - Một chiếc xe đa năng thực tế và hữu ích, chiếc Amphicar do Đức sản xuất đã ra mắt thị trường năm 1961, và đây là chiếc xe chở khách lội nước dân dụng duy nhất từng được sản xuất hàng loạt. Hơn 3.000 chiếc đã được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chiếc xe mui trần đa dụng có động cơ Triumph Herald 4 xi-lanh. Lốp trước đóng vai trò bánh lái, dẫn hướng xe qua mặt nước và một cặp chân vịt cung cấp tốc độ di chuyển lên đến bảy hải lý (13km/giờ). Ảnh: Gregory Dubus (Còn nữa...)

