15 sự thật cực bất ngờ về loài cá rồng

1. Nguồn gốc cổ xưa. Cá rồng thuộc họ Cá rồng (Osteoglossidae), có nguồn gốc từ kỷ Phấn trắng, khoảng hơn 100 triệu năm trước. Ảnh: Pinterest. 2. Phân bố đa dạng. Cá rồng sống ở Nam Mỹ, Đông Nam Á, Úc, và châu Phi. Mỗi khu vực có các loài cá rồng đặc trưng, như cá rồng châu Á (Asian Arowana), cá rồng Nam Mỹ (Silver Arowana), cá rồng Úc (Pearl Arowana). Ảnh: Pinterest. 3. Đặc điểm cơ thể độc đáo. Cá rồng có thân hình thon dài, vảy to sáng bóng như, dáng bơi uốn lượn như loài rồng trong truyền thuyết phương Đông. Ảnh: Pinterest. 4. Hàm răng kỳ lạ. Cá rồng có những chiếc răng sắc nằm ở hàm trên, giúp chúng bắt mồi dễ dàng. Ảnh: Pinterest. 5. Khả năng săn mồi vượt trội. Cá rồng là kẻ săn mồi đáng sợ. Chúng có thể nhảy lên khỏi mặt nước để bắt côn trùng hoặc chim nhỏ. Ảnh: Pinterest. 6. Tính cách hung dữ. Cá rồng khá hung dữ và không thích sống chung với loài cá khác, trừ khi được nuôi chung từ nhỏ. Ảnh: Pinterest. 7. Cá bố chăm sóc trứng. Cá rồng đực ấp trứng trong miệng và bảo vệ con non trong thời gian dài sau khi nở. Ảnh: Pinterest. 8. Thị giác cực tốt. Cá rồng có đôi mắt to, giúp chúng quan sát môi trường xung quanh và phát hiện con mồi dễ dàng. Ảnh: Pinterest. 9. Tuổi thọ cao. Cá rồng có thể sống tới 20-25 năm trong môi trường nuôi dưỡng tốt. Ảnh: Pinterest. 10. Được nuôi như sinh vật cảnh. Nhiều người yêu thích cá rồng vì tính cách mạnh mẽ và vẻ đẹp quyền uy của chúng. Ảnh: Pinterest. 11. Đa dạng màu sắc. Nhiều giống cá rồng đã được chọn lọc, sở hữu nhiều màu sắc khác nhau như kim long quá bối (vàng kim), huyết long (đỏ rực), thanh long (xanh lục)... Ảnh: Pinterest. 12. Giá trị cao. Trên thị trường cá cảnh, cá rồng có giá bán rất cao, đôi khi lên đến hàng chục nghìn USD cho một con. Ảnh: Pinterest. 13. Cần chăm sóc đặc biệt. Cá rồng cần bể cá lớn, hệ thống lọc nước tốt, và chế độ ăn giàu dinh dưỡng như tôm, cá nhỏ, hoặc thức ăn đông lạnh. Ảnh: Pinterest. 14. Biểu tượng phong thủy. Ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, cá rồng được coi là biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Ảnh: Pinterest. 15. Được bảo vệ bởi luật pháp. Nhiều loài cá rồng hoang dã được liệt kê trong danh sách các loài động vật nguy cấp và được bảo vệ bởi Công ước CITES. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

