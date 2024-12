15 điều đáng kinh ngạc về công nghệ Hyperloop của Elon Musk

1. Ý tưởng từ năm 1812. Khái niệm cơ bản của Hyperloop không phải là mới. Ý tưởng về phương tiện di chuyển trong ống chân không đã được Sir George Medhurst đề xuất từ năm 1812. Ảnh: Pinterest. 2. Hoạt động trong ống chân không. Hệ thống Hyperloop sử dụng ống chân không để loại bỏ lực cản của không khí, giúp phương tiện di chuyển nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ảnh: Pinterest. 3. Tốc độ gần bằng âm thanh. Hyperloop được thiết kế để đạt tốc độ tối đa lên tới 1.200 km/h, gần bằng tốc độ âm thanh (1.235 km/h trong không khí). Ảnh: Pinterest. 4. Sử dụng công nghệ từ tàu đệm từ. Hyperloop kết hợp các nguyên tắc từ tàu đệm từ (maglev) và công nghệ giảm áp suất để tạo ra sự ổn định và tốc độ cao. Ảnh: Pinterest. 5. Khả năng tiết kiệm năng lượng. Hệ thống này được thiết kế để vận hành bằng năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng mặt trời, giúp giảm tác động đến môi trường. Ảnh: Pinterest. 6. Chi phí thấp hơn so với đường sắt cao tốc. Theo Elon Musk, xây dựng Hyperloop rẻ hơn nhiều so với các hệ thống đường sắt cao tốc truyền thống, nhờ sử dụng các vật liệu nhẹ và thiết kế thông minh. Ảnh: Pinterest. 7. Ý tưởng ban đầu là tuyến đường nối Los Angeles và San Francisco. Elon Musk đề xuất Hyperloop như một giải pháp thay thế cho tuyến đường sắt cao tốc California, với thời gian di chuyển dự kiến chỉ 35 phút. Ảnh: Pinterest. 8. Tiết kiệm không gian và ít tác động đến môi trường. Hyperloop được thiết kế với cấu trúc nổi trên các trụ, giúp giảm diện tích đất cần sử dụng và hạn chế tác động đến hệ sinh thái. Ảnh: Pinterest. 9. Thời gian chờ giảm thiểu tối đa. Hệ thống này được thiết kế để có các khoang nhỏ, xuất phát thường xuyên, giúp giảm thời gian chờ đợi cho hành khách. Ảnh: Pinterest. 10. Công nghệ giảm áp lực gia tốc. Hành khách trên Hyperloop không cảm thấy khó chịu do gia tốc, vì các khoang được thiết kế để gia tăng tốc độ một cách mượt mà. Ảnh: Pinterest. 11. Vai trò của các công ty tư nhân. Mặc dù Elon Musk giới thiệu ý tưởng, ông không trực tiếp phát triển Hyperloop. Các công ty như Virgin Hyperloop và Hyperloop Transportation Technologies (HTT) đã dẫn đầu trong việc hiện thực hóa công nghệ này. Ảnh: Pinterest. 12. Thử nghiệm thành công. Vào tháng 11/2020, Virgin Hyperloop đã thực hiện chuyến đi có người lái đầu tiên với tốc độ 172 km/h tại Nevada, Hoa Kỳ. Ảnh: Pinterest. 13. Ứng dụng rộng rãi. Ngoài vận chuyển hành khách, Hyperloop có tiềm năng lớn trong việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, đặc biệt cho các tuyến đường dài. Ảnh: Pinterest. 14. Thách thức về cơ sở hạ tầng. Mặc dù công nghệ rất hứa hẹn, việc xây dựng Hyperloop đòi hỏi một khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và giải quyết các rào cản pháp lý, đặc biệt là về an toàn. Ảnh: Pinterest. 15. Tầm nhìn tương lai. Elon Musk tin rằng Hyperloop không chỉ là giải pháp cho các tuyến ngắn mà còn có thể kết nối các quốc gia và lục địa, mở ra một kỷ nguyên giao thông hoàn toàn mới. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

