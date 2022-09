12 động vật độc - dị - lạ nhất Việt Nam, ai thấy cũng kinh ngạc

1. Ếch cây sần Bắc Bộ: Đặc điểm nổi bật của loài ếch này là bộ da sần, có đốm như rêu giúp chúng trở thành bậc thầy ngụy trang, vừa trốn kẻ thù vừa thuận tiện bắt mồi. Ếch cây sần Bắc Bộ sinh sống chủ yếu tại các rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt quanh năm. 2. Ve sầu vòi voi: Ve sầu vòi voi cánh vàng Pyrops caldelaria là loài côn trùng sở hữu đôi cánh lung linh sắc màu. Loài này có khả năng bật nhảy rất nhanh nên rất khó “bắt” được khoảnh khắc nó bắt đầu xòe cánh. Loài ve sầu vòi voi cánh vàng sống nhiều trong các khu rừng ở khu vực Đồng Nai, Bình Phước, thường xuất hiện khi có những cơn mưa đầu mùa lúc trời tối. 3. Rắn giun: (Ramphotypholops braminus) là một loài rắn thực thụ nhưng lại có hình dáng giống như một con giun. Do tập tính sống trong đất nên mắt rắn giun thoái hóa, chỉ còn một chấm nhỏ hầu như không có tác dụng thị lực (vì vậy nhiều nơi còn gọi chúng là rắn mù). Rắn giun có màu nâu đen gần giống màu giun đất nhưng sậm hơn. 4. Cá nóc nước ngọt: Khi gặp nguy hiểm, cá nóc nước ngọt (Chelolodon fluviatilis) phình to ra như một quả bóng trơn nhẫy khiến cho không kẻ thù nào nuốt nổi. 5. Bọ lá: Loài động vật kỳ lạ này là loài côn trùng thuộc Bộ Bọ que có màu xanh nõn chuối và hình dạng giống lá cây. Bọ lá có hai cánh trước dài và rộng, hai cánh sau hình quạt nan, nhiều gân và trong suốt, thân dài tới 95mm. 6. Tắc kè bay đốm: Với màng da rộng giữa 2 chân, tắc kè bay đốm (Dacro maculatus) có thể bay từ cây này qua cây khác để tìm kiếm thức ăn và lẩn tránh kẻ thù. Chúng cũng là thiên tài trong việc ngụy trang giống y hệt vỏ cây. 7 . Ếch gáy dô: Cái đầu kỳ dị cho thấy ếch gáy dô (Limnonectes Dabanus) là một loài lưỡng cư cổ còn sót lại từ kỷ Phấn trắng. 8. Rùa lá ngực đen: Rùa lá ngực đen, tên tiếng Anh là Vietnamese leaf turtle, là một trong những loài rùa nhỏ nhất trên thế giới. Khi trưởng thành, rùa đực thường chỉ đạt chiều dài từ 7-11cm và nặng 90-125 gram, rùa cái nặng hơn một chút từ 150-190 gram. 9. Thằn lằn chân ngắn: Thằn lằn chân ngắn thuộc họ Lacertidae, có kích thước khá nhỏ với chiều dài chỉ 15cm. Các chi của chúng có đủ 5 ngón nhưng rất nhỏ, không đủ mạnh để nâng đỡ cơ thể. 10. Rùa đầu to: Với cái đầu rất to và cái đuôi dài quá khổ, rùa đầu to (Platysternum megacephalum) là một trong những loài rùa xấu xí nhất trong họ nhà rùa. 11. Cóc tía: Là loài lưỡng cư nổi tiếng với câu ví von “gan lì cóc tía". Khi gặp nguy hiểm, chúng không bỏ chạy mà sẽ uốn cong lưng và các chân, hoặc lật ngửa người ra để lộ phần bụng có màu sặc sỡ nhằm cảnh báo kẻ thù rằng chúng rất độc. 12. Cá thòi lòi: Cá thòi lòi (Periophthalmus schlosseri) có thể khiến nhiều người lầm tưởng là một loài lưỡng cư vì chúng có đôi mắt lồi như loài ếch. Loài vật thú vị này có thể di chuyển trên cạn dễ dàng bằng 2 chi trước. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

