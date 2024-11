10 sự thật kinh ngạc về trải nghiệm cận tử

1. Cảm giác thoát xác và nhìn thấy bản thân từ bên ngoài. Một trong những mô tả phổ biến nhất của những người từng trải nghiệm cận tử là cảm giác thoát khỏi cơ thể, nhìn thấy bản thân nằm đó từ bên ngoài. Họ có thể "nhìn" thấy mọi thứ xung quanh, bao gồm cả các chi tiết về môi trường, những người xung quanh và các hành động đang diễn ra. Ảnh: Pinterest. 2. Ánh sáng rực rỡ ở cuối đường hầm. Hình ảnh một "đường hầm sáng" với ánh sáng rực rỡ ở cuối là một trải nghiệm quen thuộc. Những người từng trải qua NDE thường mô tả rằng họ được dẫn dắt đến một nơi có ánh sáng dịu dàng, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Họ cảm thấy được an ủi, không còn đau đớn và lo lắng. Ảnh: Pinterest. 3. Gặp lại người thân đã qua đời. Nhiều người trải nghiệm cận tử kể lại rằng họ đã gặp lại người thân hoặc bạn bè đã mất trước đó. Những người này thường xuất hiện trong trạng thái bình yên, mỉm cười, và đôi khi trao đổi với người đang trải nghiệm NDE. Đây là một điểm gây tranh cãi lớn và khiến nhiều người tin rằng NDE có thể là cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest. 4. Sự hồi tưởng về cuộc đời trong giây lát. Nhiều người kể rằng họ có cảm giác nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình trong vài giây ngắn ngủi. Từng sự kiện, cảm xúc, và hành động trong quá khứ đều hiện ra rõ ràng và sống động. Đặc biệt, trong lúc hồi tưởng, họ có cảm giác tự đánh giá, thấy rõ những hành động tốt và xấu của mình. Ảnh: Pinterest. 5. Cảm giác thanh thản và hạnh phúc. Một điểm chung khác trong các NDE là cảm giác an bình, thoải mái và vui vẻ. Thậm chí, một số người nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc đến mức không muốn quay lại cơ thể của mình. Ảnh: Pinterest. 6. Cảm giác "thời gian ngừng lại". Trong nhiều trường hợp, người trải nghiệm NDE cảm thấy như thời gian không còn tồn tại. Họ không thể xác định thời gian đã trôi qua bao lâu trong lúc họ cảm nhận các hiện tượng khác thường, và thường nói rằng khoảng thời gian đó không giống với thời gian trong thế giới thực. Ảnh: Pinterest. 7. NDE là một hiện tượng phổ biến, không phụ thuộc vào tôn giáo hay văn hóa. Các nghiên cứu cho thấy NDE không bị giới hạn bởi nền tảng tôn giáo, văn hóa hay địa lý. Dù là người phương Tây hay phương Đông, người tin vào thuyết luân hồi hay không, mọi người đều có khả năng trải qua NDE với những yếu tố tương tự. Ảnh: Pinterest. 8. Ảnh hưởng tâm lý lâu dài sau khi trải nghiệm NDE. Những người từng trải qua NDE thường thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Họ có xu hướng trở nên lạc quan hơn, không sợ hãi cái chết, và quan tâm nhiều hơn đến các giá trị tinh thần. Một số người cũng thay đổi thái độ đối với tài sản, công việc, và các mối quan hệ cá nhân. Ảnh: Pinterest. 9. Giải thích khoa học về NDE. Nhiều nhà khoa học cho rằng các trải nghiệm NDE có thể là kết quả của các phản ứng hóa học trong não khi thiếu oxy hoặc do sự thay đổi về hormone trong những giây phút cuối cùng của sự sống. Một số nghiên cứu còn cho rằng đó là cách não bộ "đối phó" với nguy cơ tử vong. Ảnh: Pinterest. 10. Tranh cãi chưa có hồi kết. Dù có nhiều nghiên cứu về NDE, hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn lớn. Một số nhà khoa học cho rằng NDE chỉ là những phản ứng sinh hóa của não, nhưng cũng có những nghiên cứu và giả thuyết cho rằng có thể có một "thế giới bên kia" nào đó. Điều này khiến cho NDE không chỉ là một vấn đề khoa học, mà còn là một chủ đề triết học sâu sắc. Ảnh: Pinterest.

