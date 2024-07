Những cái chết bí ẩn nhất lịch sử, chuyên gia "vắt óc" giải mã

1. Edgar Allan Poe: Nhà văn Mỹ qua đời vào ngày 7/10/1849 trong hoàn cảnh bí ẩn sau khi được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức tại Baltimore. Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn chưa được xác định. 2. Nữ hoàng Cleopatra: Cleopatra, người cai trị cuối cùng của Ai Cập Ptolemaic, qua đời vào ngày 12 tháng 8 trước Công nguyên. Mặc dù có giả thuyết rằng bà tự sát bằng cách để rắn hổ mang cắn, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về nguyên nhân cái chết thật sự. 3. Công chúa Yongtai: Công chúa nhà Đường bị xử tử vì nói xấu Hoàng hậu Wu Zetian. Văn bia cho biết cô chết vì sinh con, nhưng vẫn có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết. 4. Hai cậu bé từ Tu viện Westminster: Hai bộ xương được tìm thấy năm 1933, được cho là của hai hoàng tử bị sát hại tại Tháp London vào thế kỷ 15. Nguyên nhân và danh tính chính xác vẫn chưa được xác định. 5. Kaspar Hauser: Thanh niên người Đức qua đời vào ngày 14/12/1833 với một vết đâm ở ngực. Có nghi vấn rằng anh ta tự làm mình bị thương để tìm kiếm sự chú ý, nhưng nguyên nhân thực sự vẫn còn tranh cãi. 6. Tổng thống Zachary Taylor: Tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ qua đời vào ngày 9/7/1850. Nguyên nhân chính thức được đưa ra là do bệnh tả, nhưng có nhiều giả thuyết ông bị đầu độc. Khai quật ngôi mộ vào năm 1990, chuyên gia chỉ tìm thấy lượng nhỏ arsen, không đủ để kết luận. 7. Nữ diễn viên Thelma Todd: Thelma Todd qua đời vào ngày 16/12 /1935 trong xe hơi của mình do ngộ độc khí carbon monoxide. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, và vụ án kết thúc với kết luận "ngẫu nhiên, có thể có xu hướng tự tử". 8. Hacker Adrian Lamo: Adrian Lamo qua đời vào ngày 14/3/2018. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định, nhưng có giả thuyết liên quan đến vụ án hình sự của Chelsea Manning và Julian Assange. Một khả năng khác là do lạm dụng ma túy. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn rùng rợn về ma trơi và sự thật.

1. Edgar Allan Poe: Nhà văn Mỹ qua đời vào ngày 7/10/1849 trong hoàn cảnh bí ẩn sau khi được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức tại Baltimore. Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn chưa được xác định. 2. Nữ hoàng Cleopatra: Cleopatra, người cai trị cuối cùng của Ai Cập Ptolemaic, qua đời vào ngày 12 tháng 8 trước Công nguyên. Mặc dù có giả thuyết rằng bà tự sát bằng cách để rắn hổ mang cắn, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về nguyên nhân cái chết thật sự. 3. Công chúa Yongtai: Công chúa nhà Đường bị xử tử vì nói xấu Hoàng hậu Wu Zetian. Văn bia cho biết cô chết vì sinh con, nhưng vẫn có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết. 4. Hai cậu bé từ Tu viện Westminster: Hai bộ xương được tìm thấy năm 1933, được cho là của hai hoàng tử bị sát hại tại Tháp London vào thế kỷ 15. Nguyên nhân và danh tính chính xác vẫn chưa được xác định. 5. Kaspar Hauser: Thanh niên người Đức qua đời vào ngày 14/12/1833 với một vết đâm ở ngực. Có nghi vấn rằng anh ta tự làm mình bị thương để tìm kiếm sự chú ý, nhưng nguyên nhân thực sự vẫn còn tranh cãi. 6. Tổng thống Zachary Taylor: Tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ qua đời vào ngày 9/7/1850. Nguyên nhân chính thức được đưa ra là do bệnh tả, nhưng có nhiều giả thuyết ông bị đầu độc. Khai quật ngôi mộ vào năm 1990, chuyên gia chỉ tìm thấy lượng nhỏ arsen, không đủ để kết luận. 7. Nữ diễn viên Thelma Todd: Thelma Todd qua đời vào ngày 16/12 /1935 trong xe hơi của mình do ngộ độc khí carbon monoxide. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, và vụ án kết thúc với kết luận "ngẫu nhiên, có thể có xu hướng tự tử". 8. Hacker Adrian Lamo: Adrian Lamo qua đời vào ngày 14/3/2018. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định, nhưng có giả thuyết liên quan đến vụ án hình sự của Chelsea Manning và Julian Assange. Một khả năng khác là do lạm dụng ma túy. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn rùng rợn về ma trơi và sự thật.