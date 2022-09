10 điểm đến tuyệt diệu nguy cơ biến mất vĩnh viễn trên Trái Đất

1. Olympia, Hy Lạp: Là một trong những địa điểm khảo cổ hàng đầu của Hy Lạp, thành phố cổ đại Olympia là nơi diễn ra Thế vận hội Olympic đầu tiên vào năm 776 trước Công nguyên. Những năm gần đây, thời tiết mùa hè nóng và khô đã dẫn đến cháy rừng tràn lan, thiêu rụi các khu vực xung quanh và xâm lấn một cách đáng lo ngại gần khu di tích. (Ảnh: Roughguides). 2. Chan Chan, Peru: Được hình thành từ năm 850 sau Công nguyên, thành phố Chan Chan có diện tích 20km2 và là nơi ở của ít nhất 30.000 người. Giờ đấy, mưa lớn tăng lên và sự xuất hiện của những cơn bão El Nino thường xuyên hơn khiến thành cổ bị xói mòn với tốc độ chóng mặt. (Ảnh: Phimavoygages). 3. Lưu vực Mirador và công viên quốc gia Tikal, Guatemala (Trung Mỹ): Là nơi có những di tích bí ẩn của nền văn minh Maya cổ xưa. Tuy nhiên, nạn khai quật bất hợp pháp để tìm kho báu và đốt rừng đe dọa tới sự tồn tại của điểm đến lịch sử này. (Ảnh: National Geographic). 4. Skara Brae, Orkney, Scotland, Vương quốc Anh: Ngôi làng này nằm dưới ngọn đồi cát có tên Skara Brae qua nhiều thế kỷ. Đến năm 1850, gió mạnh và sóng dữ làm bờ cát sụp xuống, khiến khu dân cư thời tiền đồ đá mới này lộ ra. Tuy nhiên, mực nước biển dâng và bão mạnh do biến đổi khí hậu nơi đây có thể cuốn trôi Skara Brae nhanh như cách từng khiến nó lộ diện. (Ảnh: CNN) 5. Đền Taj-Mahal, Agra, Ấn Độ: Được xây dựng vào năm 1631 và hoàn thành năm 1653, ngôi đền xinh đẹp này có thể biến mất trong 5 năm nữa vì sự ô nhiễm của sông Yamuna Petting, cùng nguy cơ xói mòn đất quanh Taj Mahal và sự vô ý thức của khách du lịch đến thăm làm hỏng sàn đá cẩm thạch và các bức tường của tòa nhà. 6. Venice, Ý: Thành phố nổi Venice đang bị chìm dần trong nước vào khoảng vài năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nghiêm trọng hơn lũ lụt cũng xảy ra ngày một nhiều và góp phần vào sự biến mất trong tương lai của thành phố. 7. Maldives: Điểm đến biển đảo đẹp nhất thế giới này sẽ biến mất trong tương lai. Vào năm 2004, cơn sóng thần đi qua vùng biển này đã khiến hơn 20 đảo của đất nước này biến mất hoàn toàn. Trong vòng 30 năm tới, Maldives sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn do hiện tượng nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao. 8. Biển Chết: Vốn là một hồ nước mặn khổng lồ với diện tích đã bị thu hẹp 1/3 trong những năm gần đây. Biển Chết đang ở “giai đoạn cuối” trong 50 năm qua, khi nguồn nước chính của nó bị dẫn đi cho trồng trọt và đưa vào các thành phố, thị trấn. (Ảnh: Insider) 9. Rạn san hô Great Barrier: Rạn san hô lớn nhất thế giới tại Australia đã giảm hơn nửa diện tích do nhiệt độ tăng lên trong 30 năm qua. San hô bạc màu do ô nhiễm axit là một mối lo khác. Các nhà khoa học dự đoán nơi này sẽ biến mất trước năm 2030. (Ảnh: Barrierreef) 10. Công viên quốc gia cây Joshua, Mỹ: Là thực vật đặc hữu của sa mạc Mojave, Califonia, cây Joshua có vẻ ngoài ấn tượng. Tuy nhiên, do hạn nặng kéo dài trong năm qua, chúng đang thiếu nước nghiêm trọng. Nếu tình trạng không tiến triển, cây Joshua sẽ không thể sinh ra thế hệ tiếp theo. (Ảnh: Los Angeles Times)

