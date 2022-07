Bí ẩn những vùng đất cấm địa không thể đặt chân trên Trái đất

Đảo Ilha da Queimada Grande, hay đảo rắn là nơi sinh sống của hơn 4.000 con rắn nguy hiểm chết người bao gồm rắn hổ lục đầu vàng (Bothrops insularis), một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Đảo rắn nguy hiểm tới mức hải quân Brazil đã thông báo nơi đây là cấm địa, trừ một số nhà khoa học mới được bước lên hòn đảo để nghiên cứu. Hang động Lascaux ở phía tây nam nước Pháp là nơi lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật cổ, có niên đại từ 17.000 năm trước. Hiện nay, hang Lascaux chỉ mở cửa cho các nhà khoa học vào nghiên cứu, không tiếp khách du lịch bởi những bức tranh trong hang đang có dấu hiệu bị hư hỏng. Đảo Poveglia, Italy từng là nơi cách ly những người mắc bệnh dịch hạch của châu Âu vào thế kỷ 14 và 17. Ngày nay, hòn đảo hoang vắng và không có người ở. Khách du lịch và ngư dân bị cấm không được đến gần đảo. North Sentinel là hòn đảo xa xôi nằm ở vịnh Bengal thuộc Ấn Độ Dương. Người dân trên đảo tìm mọi cách tránh giao tiếp với thế giới bên ngoài. Do đó, du khách hay ngư dân đặt chân đến vùng đất này đều bị tấn công quyết liệt. Do tính chất nguy hiểm, chính quyền buộc phải từ bỏ mong muốn can thiệp vào cuộc sống của người dân trên đảo. Khu vực 51 nằm cách 128km về phía tây bắc Las Vegas, Mỹ, là một trong những địa danh bí ẩn nhất trên thế giới. Khu vực 51 không có trên bất cứ bản đồ địa chính nào của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ không ai biết tới sự tồn tại của nó. Năm 2013, Chính phủ Mỹ xác nhận sự tồn tại của khu vực 51, dùng để thử nghiệm máy bay do thám U-2. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng bị niêm phong và chôn vùi bên dưới lớp thảm thực vật qua hàng nghìn năm. Công nghệ hiện nay chưa thể xử lý toàn bộ khu tổ hợp lăng mộ dưới lòng đất, cũng như bảo quản hiện vật khai quật. Do đó, ít có khả năng lăng mộ sẽ được mở ra trong tương lai gần. Hầm chứa hạt giống toàn cầu (Global Seed Vault), hay hầm chống ngày tận thế, nằm sâu bên dưới lớp băng vĩnh cửu tại Svalbard giữa Na Uy và Bắc Cực. Sau khi đặt vào bên trong, các thùng chứa hạt giống không thể bị mở ra cũng như loại bỏ bởi bất kỳ ai, ngoại trừ cơ quan gửi hạt giống. Đảo Surtsey, Iceland, là hòn đảo núi lửa hình thành trong những năm 1960. Nó được bảo vệ như là một khu bảo tồn thiên nhiên kể từ khi sinh ra. Khách du lịch không được phép đến thăm đảo Surtsey mà chỉ những nhà nghiên cứu mới có thể tới hòn đảo này. Căn cứ Pine Gap nằm sâu trong sa mạc Outback của Australia là trạm vệ tinh mặt đất do Australia và Mỹ điều hành. Nó còn có tên là Cơ sở nghiên cứu phòng thủ không gian liên hợp hoặc Căn cứ phòng thủ liên hợp Pine Gap. Chỉ có nhân viên mới được phép vào trong khu vực này. Thị trấn Mezhgorye nằm ở gần ngọn núi Yamantau, Nga có khoảng 17.000 người đang sinh sống. Nhiều tin đồn cho rằng Mezhgorye chứa một căn cứ hạt nhân bí mật hoặc cơ sở ngầm dưới lòng đất. Người lạ không thể đi vào thị trấn Mezhgorye mà không được sự cho phép của chính phủ. Đền Ise Grand, Nhật Bản là một đền thờ Thần đạo thờ phụng Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu-Ōmikami. Tại đây có hai đền thờ chính và khoảng 125 đền nhỏ. Nơi này chỉ đón tiếp những người thuộc dòng dõi hoàng tộc Nhật Bản. Văn khố Cơ mật Vatican là một kho chứa bí mật của Vatican và Giáo hội Công giáo. Nơi đây lưu trữ các tài liệu liên quan đến Giáo hội Công giáo tích lũy qua nhiều thế kỷ, trong đó có cả các tài liệu từ thế kỷ 8. Chỉ các nhà nghiên cứu và tất nhiên phải có một giấy phép đặc biệt mới có thể vào kho lưu trữ này. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

