Yêu quái số khổ nhất “Tây Du Ký” bị tịnh thân trước khi xuống trần

Theo " Tây Du Ký", trên đường phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã giao đấu, đánh bại và tiêu diệt được không ít yêu quái. Thế nhưng, dù có hỏa nhãn kim tinh nhưng Mỹ Hầu Vương cũng phải chịu thua trước màn phân biệt thật giả của yêu quái này. Yêu quái đó chính là Thanh Sư Tinh - thú cưỡi của Văn Thù Bồ Tát. Mặc dù Thanh Sư Tinh âm mưu hãm hại rồi giả mạo quốc vương nhưng con sư tử này lại không gây hại cho đất nước. Ngược lại, Thanh Sư Tinh luôn đặt lợi ích nước Ô Kê lên hàng đầu, giúp một đất nước suy yếu dần trở nên thịnh vượng. Yêu quái này được người dân ca ngợi như một vị vua anh minh, tài ba. Lý do ban đầu mà Thanh Sư Tinh đến nước Ô Kê chính là giúp Văn Thù Bồ Tát rửa mối hận xưa. Chuyện kể rằng, trước đây, Văn Thù Bồ Tát đến nước Ô Kê còn Quan Âm Bồ Tát đến Đại Đường ở Đông Thổ. Văn Thù Bồ Tát và Quan Âm Bồ Tát đều muốn hai nước này theo đạo Phật. Văn Thù Bồ Tát khi đến đây biến thành một vị sư bình thường. Sau cuộc trò chuyện ngắn với nhà vua, Văn Thù Bồ Tát bị ông hoàng này hạ lệnh ngâm trong nước 3 ngày. Cuối cùng, Như Lai Phật Tổ đã yêu cầu Thanh Sư Tinh đến nơi này, đẩy vua xuống giếng ngâm 3 năm để báo thù. Tất cả những yêu quái làm việc ác đều toát ra khí yêu nên không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. Thế nhưng, chỉ riêng Thanh Sư Tinh giả mạo thành vua, thậm chí biến thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không vẫn không thể phân biệt thật giả. Điều này xảy ra là do Thanh Sư Tinh tới nước Ô Kê là để trừng phạt vị quốc vương và dẫn dắt người dân theo Phật giáo. Do không hại dân hại nước nên Thanh Sư Tinh không toát ra khí yêu như các yêu quái khác. Vậy nên, Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh không phát hiện Thanh Sư Tinh là yêu quái. Lo sợ trần gian có nhiều cám dỗ sẽ khiến Thanh Sư Tinh sa ngã nên Văn Thù Bồ Tát đã tịnh thân con vật này để đề phòng. Do vậy, Thanh Sư Tinh được xem là yêu quái số khổ nhất trong "Tây Du Ký" sau khi xuống trần. Đây cũng chính là vì sao yêu quái này không có mối tình nào ở trần gian. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24

