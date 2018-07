Xếp hạng top con giáp may mắn và đen đủi nhất tháng 7/2018

Tuổi Thân: Tháng 7 do dược cát tinh “Chính Ấn” soi chiếu nên người tuổi Thân được quý nhân phù trợ. Quý nhân trong công việc của con giáp này chính là cấp trên hoặc đối tác làm ăn do đó sự nghiệp của con giáp này thăng tiến không ngừng trong thời gian này. Ngoài ra, người tuổi Thân còn được những người lớn tuổi trong gia đình giúp đỡ về tài chính, đồng thời mang lại cho con giáp này vô số cơ hội phát tài. Tuổi Mão: Tháng này người tuổi Mão bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân” nên vận thế vô cùng khởi sắc. Quý nhân của con giáp này chính là đồng nghiệp và đối tác làm ăn trong công việc chính vì thế người tuổi Mão sẽ giải quyết ổn thỏa những vấn đề vướng mắc trước đây và bài trừ được “họa tiểu nhân”. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ mang lại những cơ hội đầu tư, hợp tác sinh lời cao làm đầy thêm túi tiền của con giáp này. Tuổi Hợi: Do tháng 7/2018, người tuổi Hợi bước vào cục điện “Tam Hợp Quý Nhân” nên sẽ nhận được vô số tin vui trong cuộc sống. Quý nhân sẽ mang lại những cơ hội quý báu về công việc cũng như tài vận cho con giáp này, do đó, những người tuổi Hợi kinh doanh buôn bán có thể đẩy mạnh việc đầu tư và mở rộng kinh doanh của mình trong thời gian này. Tuổi Tuất: Tháng 7 là tháng “khuyết tài” của người tuổi Tuất nên tài vận trắc trở, vận thế xui xẻo. Ngoài ra, con giáp này còn bị tiểu nhân ám hại, đặt điều thị phi khiến áp lực trong công việc ngày càng gia tăng. Tuổi Tý: Tháng 7/2018, người tuổi Tý bước vào cục diện “Tý Mùi xung hại” và còn bị hung tinh “Quan Tinh” soi chiếu nên rất dễ bị tiểu nhân hãm hại. Người tuổi Tý cần thận trọng trong công việc và tài vận để tránh những tổn thất không đáng có và mắc bẫy tiểu nhân. Tuổi Thìn: Vận thế của người tuổi Thìn trong tháng 7/2018 đi xuống. Con giáp này sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt trong công việc, đồng thời nếu không cẩn thận sẽ bị lừa gạt về tiền bạc. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi trong tháng 7 cần thận trọng trong việc quản tài chính bởi đây sẽ là tháng “mất tiền’ và “khó kiếm được tiền” của con giáp này, do đó khi quyết định bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc thì cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng và tìm hiểu thật kỹ càng. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Tuổi Thân: Tháng 7 do dược cát tinh “Chính Ấn” soi chiếu nên người tuổi Thân được quý nhân phù trợ. Quý nhân trong công việc của con giáp này chính là cấp trên hoặc đối tác làm ăn do đó sự nghiệp của con giáp này thăng tiến không ngừng trong thời gian này. Ngoài ra, người tuổi Thân còn được những người lớn tuổi trong gia đình giúp đỡ về tài chính, đồng thời mang lại cho con giáp này vô số cơ hội phát tài. Tuổi Mão: Tháng này người tuổi Mão bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân” nên vận thế vô cùng khởi sắc. Quý nhân của con giáp này chính là đồng nghiệp và đối tác làm ăn trong công việc chính vì thế người tuổi Mão sẽ giải quyết ổn thỏa những vấn đề vướng mắc trước đây và bài trừ được “họa tiểu nhân”. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ mang lại những cơ hội đầu tư, hợp tác sinh lời cao làm đầy thêm túi tiền của con giáp này. Tuổi Hợi: Do tháng 7/2018, người tuổi Hợi bước vào cục điện “Tam Hợp Quý Nhân” nên sẽ nhận được vô số tin vui trong cuộc sống. Quý nhân sẽ mang lại những cơ hội quý báu về công việc cũng như tài vận cho con giáp này, do đó, những người tuổi Hợi kinh doanh buôn bán có thể đẩy mạnh việc đầu tư và mở rộng kinh doanh của mình trong thời gian này. Tuổi Tuất: Tháng 7 là tháng “khuyết tài” của người tuổi Tuất nên tài vận trắc trở, vận thế xui xẻo. Ngoài ra, con giáp này còn bị tiểu nhân ám hại, đặt điều thị phi khiến áp lực trong công việc ngày càng gia tăng. Tuổi Tý: Tháng 7/2018, người tuổi Tý bước vào cục diện “Tý Mùi xung hại” và còn bị hung tinh “Quan Tinh” soi chiếu nên rất dễ bị tiểu nhân hãm hại. Người tuổi Tý cần thận trọng trong công việc và tài vận để tránh những tổn thất không đáng có và mắc bẫy tiểu nhân. Tuổi Thìn: Vận thế của người tuổi Thìn trong tháng 7/2018 đi xuống. Con giáp này sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt trong công việc, đồng thời nếu không cẩn thận sẽ bị lừa gạt về tiền bạc. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi trong tháng 7 cần thận trọng trong việc quản tài chính bởi đây sẽ là tháng “mất tiền’ và “khó kiếm được tiền” của con giáp này, do đó khi quyết định bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc thì cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng và tìm hiểu thật kỹ càng. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).