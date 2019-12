Xem "siêu phẩm" mìn, lựu đạn tự chế của bộ đội Cụ Hồ

Mìn bằng chĩnh nước mắm do nhân dân Nam Bộ chế tạo và sử dụng trong Kháng chiến chống Pháp. Hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc gia. Mìn sành quân giới Việt Nam sản xuất năm 1946, được trang bị cho bộ đội địa phương và du kích trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn tự chế bằng tre (PC T3), quân và dân khu 9 chế tạo và sử dụng trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn chày, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Khuôn lựu đạn của xưởng quân giới đóng ở Đông Nam núi Đình Thuận, xóm Đình Phú, Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình dùng sản xuất và cung cấp lựu đạn cho tiền tuyến, 1948. Lựu đạn vỏ xi măng do công binh xưởng Tân An, Mỹ Tho sản xuất năm 1948-1950, trang bị cho bộ đội, du kích đánh thực dân Pháp. Vỏ lựu đạn hỏa mù do xưởng chế tạo vũ khí hang Lũng Sa, Hòa An, Cao Bằng sản xuất năm 1943 trang bị cho bộ đội chiến đấu. Lựu đạn bọ hung, xưởng quân giới Phan Đình Phùng sản xuất và trang bị cho Vệ quốc đoàn ở Hà Nội năm 1946. Các chiến sĩ quyết tử ở phố Hàng Thiếc đã dùng loại lựu đạn này đánh địch bảo vệ Thủ đô Hà Nội tháng 2/1947. Lựu đạn phát sáng do quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn DF, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn nắp chữ thập, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Mời quý độc giả xem clip: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Mìn bằng chĩnh nước mắm do nhân dân Nam Bộ chế tạo và sử dụng trong Kháng chiến chống Pháp. Hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc gia. Mìn sành quân giới Việt Nam sản xuất năm 1946, được trang bị cho bộ đội địa phương và du kích trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn tự chế bằng tre (PC T3), quân và dân khu 9 chế tạo và sử dụng trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn chày, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Khuôn lựu đạn của xưởng quân giới đóng ở Đông Nam núi Đình Thuận, xóm Đình Phú, Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình dùng sản xuất và cung cấp lựu đạn cho tiền tuyến, 1948. Lựu đạn vỏ xi măng do công binh xưởng Tân An, Mỹ Tho sản xuất năm 1948-1950, trang bị cho bộ đội, du kích đánh thực dân Pháp. Vỏ lựu đạn hỏa mù do xưởng chế tạo vũ khí hang Lũng Sa, Hòa An, Cao Bằng sản xuất năm 1943 trang bị cho bộ đội chiến đấu. Lựu đạn bọ hung, xưởng quân giới Phan Đình Phùng sản xuất và trang bị cho Vệ quốc đoàn ở Hà Nội năm 1946. Các chiến sĩ quyết tử ở phố Hàng Thiếc đã dùng loại lựu đạn này đánh địch bảo vệ Thủ đô Hà Nội tháng 2/1947. Lựu đạn phát sáng do quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn DF, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn nắp chữ thập, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Mời quý độc giả xem clip: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.