Vua Phổ Nghi lên ngôi, cha đẻ đưa ra một lời “tiên tri” xui xẻo

Ngày 14/11/1908, vị Hoàng đế thứ 11 của vương triều Đại Thanh là Quang Tự đột ngột qua đời. Cái chết bất ngờ của vị vua yểu mệnh này đã trở thành cột mốc đánh dấu cho sự xuất hiện của một cậu bé chưa tròn 3 tuổi bước lên võ đài lịch sử thời bấy giờ.

Nhân vật này chính là Ái Tân Giác La Phổ Nghi – người được Từ Hi Thái hậu chỉ định làm Tân đế kế vị.

Thế nhưng ít ai biết rằng vào ngày vị Hoàng đế này cử hành lễ lên ngôi, chính người cha ruột của ông là Thuần Thân vương Tải Phong đã vô tình nói ra một "lời tiên tri" ứng nghiệm lên hậu vận Thanh triều chỉ vài năm sau đó.

Đường đến ngai vàng nhiều góc khuất của vị Hoàng đế nhỏ tuổi

Chân dung Hoàng đế Phổ Nghi (bên trái) và hình ảnh hồi nhỏ của ông được tái hiện trong một tác phẩm điện ảnh. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Ái Tân Giác La Phổ Nghi (1906 – 1967) là vị Hoàng đế thứ 12 và cũng là vị vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng cũng như chế độ phong kiến Trung Hoa nói chung.

Sau cái chết của vua Quang Tự, Phổ Nghi được Từ Hi chỉ định làm người nối ngôi và thuận lợi kế vị dưới sự trợ giúp từ cha ruột là Nhiếp chính vương lúc bấy giờ, tức Thuần thân vương Tải Phong.

Tuy nhiên điều khiến hậu thế không khỏi băn khoăn nằm ở chỗ, vào thời điểm được chọn làm Tân đế, Phổ Nghi chỉ mới hơn 2 tuổi, về cơ bản không đủ năng lực để lèo lái cả một quốc gia đã trượt dài trên đà diệt vong khi đó. Vậy đâu là lý do khiến Từ Hi lại chọn ông làm người kế vị?

Lý giải về quyết định này của Tây Thái hậu, nhiều học giả cho rằng việc bà chọn Phổ Nghi làm Hoàng đế tiếp theo xuất phát từ hai động cơ dưới đây.

Thứ nhất, xét về huyết thống và xuất thân, Phổ Nghi là lựa chọn thích hợp nhất của Từ Hi trong thời điểm lúc bấy giờ.

Phổ Nghi là con trai thứ của Thuần Thân vương Tải Phong, và Tải Phong sinh thời vốn là em trai cùng cha khác mẹ của Quang Tự. Như vậy, Phổ Nghi chẳng những mang trong mình huyết thống của hoàng tộc Ái Tân Giác La mà còn có mối quan hệ ruột thịt gần gũi với vị vua đương triều lúc bấy giờ.

Không chỉ dừng lại ở đó, vị Tân đế này còn có mối liên hệ gần gũi với chính Từ Hi Thái hậu. Bởi mẹ ông là con gái của đại thần Vinh Lộc – một trong những người ủng hộ trung thành của Từ Hi trên vũ đài chính trị. Việc mẹ Phổ Nghi được gả cho Thân vương hoàng tộc như Tải Phong cũng là một ân huệ của Từ Hi ban cho gia tộc Vinh Lộc.

Như vậy xét trên phương diện huyết thống hoàng tộc, thân phận, bối cảnh hay quan hệ thân – sơ, Phổ Nghi đều là một ứng cử viên hội tụ đầy đủ những yếu tố phù hợp để kế vị, nhất là khi Hoàng đế Quang Tự khi còn tại thế vẫn không có người nối dõi.

Thứ hai, việc Từ Hi lập một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi như Phổ Nghi lên ngôi thực chất là dã tâm chính trị của vị Thái hậu này.

Việc đưa một đứa trẻ mới hơn 2 tuổi như Phổ Nghi lên ngôi thực chất là nước cờ cuối đời đầy toan tính của Từ Hi Thái hậu. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Có không ít ý kiến cho rằng, Tây Thái hậu mới chính là người đứng sau hạ độc và gây ra cái chết của Quang Tự đế. Điều này thể hiện rõ tham vọng quyền lực và thủ đoạn chính trị tàn nhẫn của bà.