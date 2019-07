Vũ khí hạt nhân hủy diệt nhân loại khủng khiếp thế nào?

Vũ khí hạt nhân được xem là một trong những vũ khí nguy hiểm, chết chóc nhất mà con người từng chế tạo. Mỗi bom nguyên tử được chế tạo có sức công phá hàng chục ngàn tấn TNT có thể phá hủy hầu hết một thành phố và cướp đi sinh mạng nhiều người. Công chúng đã chứng kiến hậu quả nghiêm trọng mà vũ khí nguyên tử gây ra khi nó được sử dụng lần đầu tiên là trong Chiến tranh thế giới 2. Cụ thể, vào ngày 6/8/1945, Mỹ ném quả bom mang biệt danh Little Boy với sức công phá tương đương 20.000 tấn TNT xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Vụ nổ bom nguyên từ này phá hủy hầu hết thành phố Hiroshima, khiến nơi đây gần như bị san phẳng. Khoảng 130.000 người chết trong vụ nổ bom hạt nhân nguy hiểm này. Đến ngày 9/8/1945, quả bom hạt nhân thứ hai mang biệt danh Fat Man được Mỹ ném xuống thành phố Nagasaki. Giống như vụ nổ cách đó 3 ngày, quả bom hạt nhân thứ hai đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 - 70.000 người. Thành phố Nagasaki chìm trong đống đổ nát và khói bụi khi nhiều công trình gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trước hai vụ nổ hạt nhân này, thế giới chấn động bởi sức hủy diệt khủng khiếp của vũ khí hạt nhân đe dọa sự sống của nhân loại. Với những tổn thất to lớn về người và tài sản do bị ném bom nguyên tử, Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh và Thế chiến 2 đi đến hồi kết.

Tác động của 2 vụ ném bom hạt nhân xuống 2 thành phố của Nhật Bản kéo dài trong suốt nhiều năm. Nguyên do là vì trong những năm qua, số người chết vì nhiễm xạ khi có mặt tại 2 thành phố bị đánh bom hạt nhân liên tục tăng. Theo thống kê từ nhiều nguồn tin khác nhau, tổng số người chết do 2 quả bom hạt nhân lên đến khoảng 246.000 người. Chính vì vậy, kể từ sau khi vũ khí hạt nhân lần đầu được sử dụng trong chiến tranh, giới chuyên gia cũng như công chúng vô cùng quan ngại nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân thì nhân loại có thể bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Video: Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF với Nga (nguồn: VTC14)

