Võ Tắc Thiên khiến người con nào mất mạng chỉ vì một bài thơ?

Sinh năm 624, Võ Tắc Thiên (hay còn gọi Võ Mị Nương) là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà trở thành Hoàng đế triều đại Võ Chu do bà sáng lập vào năm 690 và cầm quyền cho đến năm 705. Trong thời gian Võ Tắc Thiên cầm quyền, bà hoàng này được biết đến là nhà cai trị chuyên quyền, độc đoán. Bất cứ ai cản đường, chống đối bà đều không có kết cục tốt đẹp. Ngay cả con cái của nữ hoàng đế này cũng không có ngoại lệ. Trong đó, người con trai tên Lý Hiền của Võ Tắc Thiên bị ép tự sát vì đã viết một bài thơ. Điều này khiến hậu thế giật mình, khó tin đó là sự thật bởi người xưa thường nói “Hổ dữ còn không ăn thịt con”. Tuy nhiên, Võ Tắc Thiên lại ép một người con trai phải tự tìm đến cái chết. Điều này cho thấy bà hoàng này vô cùng độc ác, không chút do dự khi diệt trừ người con mà bà đã sinh ra. Theo sử sách, Võ Tắc Thiên có tổng cộng 4 con trai và 2 con gái. Sau khi con trai cả Lý Hoằng qua đời, Võ Tắc Thiên ủng hộ người con thứ là Lý Hiền trở thành Thái tử. Vị hoàng tử này được các sử liệu mô tả là người có dung mạo tuấn tú, thông minh, cử chỉ lễ độ và tư duy nhạy bén. Trong thời gian Lý Hiền làm Thái tử, Đường Cao Tông rất hài lòng vì người con này vừa thông minh vừa có tài xử lý triều chính, xứng đáng là người kế vị của mình. Tuy nhiên, điều này khiến Võ Tắc Thiên không vui. Vào năm Điều Lộ thứ 2, Võ Tắc Thiên đã bí mật chỉ thị cho một quan viên trong triều tố cáo Lý Hiền âm mưu tạo phản. Theo đó, Võ Tắc Thiên phế Thái tử Lý Hiền làm thứ dân. Ba năm sau, bà hạ lệnh bắt con trai lưu đày ở Ba Châu. Do bị mẹ độc đoán, chuyên quyền bức ép, dồn tới đường cùng, Lý Hiền viết một bài thơ: ''Xung qua hoàng đài hạ, qua thục tử li li/Nhất trích sử qua hảo, tái trích lệnh qua hi/Tam trích thượng tự khả, trích tuyệt bão man quy''. Bài thơ này được tạm dịch là: "Dưa trồng giàn vàng, trái chín sung túc/Mới hái còn tốt, càng hái càng thưa/Hái sao cho còn, hái tận ôm dây". Bề ngoài, bài thơ viết về quả dưa. Tuy nhiên, ẩn ý đằng sau bài thơ này là Lý Hiền so sánh bản thân và những người anh chị em là những quả dưa trong khi Võ Tắc Thiên là dây leo. Nếu như vặt hết dưa thì chỉ còn lại sợi dây leo cô đơn một mình. Lý Hiền ẩn ý nói cái chết của anh trai Lý Hoằng là do bị mẹ ruột (tức Võ Tắc Thiên) giết. Do đó, Lý Hiền không muốn có kết cục như anh trai nên cầu xin mẹ cho bản thân sống yên ổn. Sau khi nghe được bài thơ của Lý Hiền, Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận. Cuối cùng, bà hoàng này phái người tới Ba Châu để theo dõi Lý Hiền trước khi ép người con này phải tự sát. Vào thời điểm qua đời, Lý Hiền 29 tuổi. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

