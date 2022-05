Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn cũng là Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Uỷ viên thường vụ Hội Thú y.

Ngày sinh: 06/3/1972

Thành tích đạt được

Đảm nhận vai trò Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm Tp. HCM, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nhà trường trong các mảng công việc hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, đào tạo quốc tế, ươm tạo doanh nghiệp.

Hướng dẫn (chính và phụ) thành công gần 50 học viên cao học thú y và công nghệ sinh học tốt nghiệp ra trườngTham gia 4 hội đồng đào tạo và hướng dẫn chuyên đề nghiên cứu sinh thú y, đang hướng dẫn chính 1 NCS ngành thú y, tham gia nhiều hội đồng chấm báo tốt nghiệp luận văn Thạc Sĩ, luận án Tiến Sĩ, các báo cáo xét duyệt và nghiệm thu đề tài trong trường và các Sở khoa học công nghệ Tp. HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, ...

Tham gia và viết nhiều bài báo trong các hội nghị quốc tế tại Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt nam, ... như hội nghị bệnh heo châu Á tại Thái Lan 2011, hội nghị bệnh heo quốc tế tại Hàn Quốc 2012, hội nghị bệnh heo châu Á năm 2013 tại Việt Nam, ... Tham gia cùng các nhóm nghiên cứu và viết nhiều bài báo khoa học trong hội nghị thú y châu Á 2014 và 2016, có nhiều bài viết trong hội nghị chăn nuôi – thú y toàn quốc tại Đại học Cần Thơ, trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2015, 2017, 2019 và 2021, tham dự và báo cáo nhiều hội thảo chuyên ngành trong nước và ngoài nước.

Đã báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ “Đặc điểm dịch tễ học và chẩn đoán bệnh đường ruột do Coronavirus trên heo” năm 2012 với kết quả điểm 92/100. Cùng nhóm tác giả đã báo cáo nghiệm thu thành công một đề tài cấp cơ sở đạt loại tốt trong năm 2013, chủ nhiệm và báo cáo thành công đề tài cơ sở năm 2014 đạt loại tốt và thành viên tham gia trong các đề tài nghiên cứu khác phục vụ thực tiễn sản xuất. Tham gia các đề tài/dự án về vaccine phòng bệnh, liệu pháp sử dụng thuốc, nghiên cứu bệnh học trên thú như dự án “Nghiên cứu phát triển và chế tạo vaccine Dịch tả lợn Châu Phi (ASF)” doCông ty vaccine ChoongAng – Hàn Quốc tài trợ từ năm 2020 đến nay, “Validating protocols for the targeted removal of individually housed sows when infected to move the herd to negative status” với Đại học Iowa (Mỹ) và công ty Boehringer Ingelheim của Đức và Việt Nam năm 2020 - 2021, …

Viết trên 70 bài báo và được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín về chuyên ngành thú y và tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp trong và ngoài nước và được cộng đồng nhà khoa học trong nước, khu vực và quốc tế đánh giá cao trong hoạt động chuyên ngành lĩnh vực thú y.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng năm 2018, Quyết định số 1818/QĐ- TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2012, 2017

- Bằng khen của Liên đoàn LĐ TP. HCM các năm 2013, 2019, 2021,

- Bằng khen của Trung ương Đoàn

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tp. HCM

- Gương sáng Đảng viên năm 2014 (Liên đoàn lao động Tp. HCM tuyên dương)

- Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017)