Việt Nam và 8 quốc gia sở hữu tượng Phật lớn nhất thế giới

Việt Nam: Trong hơn 60 bức tượng ở chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Phật Di Lặc hay còn gọi Đức Phật cười lọt vào danh sách 10 tượng Phật lớn nhất thế giới. Đức Phật với nụ cười lớn và chiếc bụng to là hình ảnh mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình, trẻ nhỏ. Bhutan: Đức Phật Dordenma được làm bằng đồng và mạ vàng, ngồi trên đỉnh một ngọn đồi trong Công viên Tự nhiên Kuenselphodrang, hướng ra thung lũng Thimphu ở Bhutan. Bức tượng được xây dựng để thực hiện một lời tiên tri cổ đại. Theo đó, khi tượng Phật tọa lạc tại địa điểm này, hào quang của hòa bình và hạnh phúc sẽ lan rộng trên toàn thế giới. Trung Quốc: Tọa lạc tại điểm giao nhau của 3 con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở tỉnh Tứ Xuyên, tượng Lạc Sơn Đại Phật là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc. Chạm khắc trên một vách đá, bức tượng được xây dựng với hy vọng sẽ hướng dẫn các tàu thuyền đi qua dòng sông nguy hiểm. Trung Quốc: Tọa lạc tại thành phố Cao Hùng, Phật Quang Sơn là tu viện Phật giáo lớn nhất Đài Loan, Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1967, tu viện rộng hơn 3.000 m2, bao gồm một trường đại học, các đền thờ được xây dựng với lối kiến trúc ấn tượng. Nổi bật trong khuôn viên là bức tượng Phật A Di Đà cao 36 m. Trung Quốc: Cũng tại Trung Quốc, Phật A Di Đà cao hơn 88 m sâu trong dãy núi Long Sơn, tỉnh Giang Tây, được làm bằng đồng cũng là một trong 10 tượng Phật lớn nhất thế giới. Bức tượng này được hoàn thành vào cuối năm 1996, nặng hơn 700 tấn. Nhật Bản: Daibutsu khổng lồ của Kamakura, phía nam Nhật Bản, với đôi mắt nhắm nghiền, bình thản cũng nằm trong danh sách những tượng Phật lớn nhất thế giới. Bức tượng được hoàn thành vào năm 1252 và trường tồn với thời gian cho đến ngày nay. Sri Lanka: Chạm khắc trên tảng đá granit nguyên khối, Gal Gal Viharaya được coi là một trong những hình ảnh đại diện đẹp nhất của Đức Phật trên thế giới. Bức tượng tọa lạc ở Polonnaruwa, ngôi đền bằng đá đồ sộ được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, phía bắc trung tâm thủ đô Sri Lanka. Myanmar: Hai tượng Phật khổng lồ là một trong những lý do thu hút du khách tới thành phố Monywa thuộc miền Trung Myanmar, cách Mandalay 138 km. Trong đó, tượng Phật đứng cao 116 m. Tượng nằm có chiều dài 90 m lớn nhất thế giới, bên trong chứa hơn 9.000 bức hình khắc họa cuộc đời đức Phật. Thái Lan: Bangkok có rất nhiều ngôi chùa với những nét đẹp hấp dẫn, độc đáo. Trong đó, trải rộng trên diện tích 80.000 m2, Wat Pho là một trong những ngôi chùa lớn và lâu đời ở thủ đô của Thái Lan. Nơi đây thu hút du khách thập phương bởi tượng Phật nằm lớn nhất xứ chùa vàng. Tượng dài 46 m, cao 15 m và toàn thân bọc vàng. Hàn Quốc: Được thành lập vào năm 794, chùa Bongeunsa, trung tâm Seoul, là điểm đến du khách có thể tận hưởng không gian thanh bình, tĩnh lặng. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Phật khổng lồ, cao lớn và lưu trú tại chùa để trải nghiệm cuộc sống của một nhà sư.

