Tượng Phật cao nhất thế giới, muốn chạm tay vào phải trả tiền

Được biết đây là một trong những tượng Phật cao nhất thế giới với tổng chiều cao là 208 mét. Việc xây dựng tượng Phật này tương đối khó khăn và tốn chi phí rất lớn, bên cạnh đó phải mất 10 năm mới hoàn thành. Sau khi đưa vào hoạt động, khu vực này nhanh chóng trở thành một điểm du lịch cấp quốc gia, tượng Phật này cũng được đưa vào danh sách kỷ lục Guinness thế giới. Nhiều người từ rất xa đã cất công đến tận đây để chiêm ngưỡng tuyệt tác của nhân loại, thậm chí nhiều người nước ngoài cũng tìm đến, khiến cho trong một thời gian ngắn, nơi đây trở thành một danh thắng nổi tiếng trong cả nước. Sự nổi tiếng của ngôi chùa kéo theo sự phát triển như vũ bão của ngành du lịch. Người ta bắt đầu cho bán vé và tăng dần theo thời gian. Hiện nay, giá vé để vào mùa là 100 tệ (341.000đ). Trên thực tế 100 tệ không phải là đắt, nhưng so với các danh lam thắng cảnh khác trên cả nước thì giá vé ở đây không hề thấp. Trên thực tế trên khắp Trung Quốc có rất nhiều ngôi chùa có tượng Phật rất đẹp và phong cảnh cũng rất tuyệt vời. Mặc dù giá vé chỉ là một phần nhỏ nhưng khi vào chùa, mọi người phải chi rất nhiều tiền không bắt buộc cho nhiều thứ. Hầu hết du khách thành phố đều sẽ chi tiêu rất hào phòng để tìm kiếm sự an bình, may mắn cho bản thân và gia đình. Phật giáo là nơi thiên liêng và sạch sẽ nhưng bây giờ hầu như nơi nào cũng đều thương mại hóa. Nhiều người cảm thấy rằng nơi này đã dần mất đi ý nghĩa thật sự của nó, mùi tiền có khắp mọi nơi. Thậm chí, nhiều người muốn sờ tay vào bàn chân Phật cũng phải trả một số phí nhất định, điều này gây ra không ít bức xúc cho khách du lịch. Tất nhiên, nhà chùa và những tu viện có danh lam thắng cảnh cũng cần có chi phí để bảo trì. Chính vì vậy, điều này thật nan giải và càng làm cho tình hình trở nên khó xử.

