Việt Nam cuối thập niên 1990 qua loạt ảnh đắt giá của Jean-Denis Jourbert

Giao thông trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội năm 1999. Ảnh: Jean-Denis JOUBERT/Gamma-Rapho via Getty Images. Cảnh họp chợ ở đầu phố Hàng Khoai và đường dẫn từ cầu Long Biên xuống khu phố cổ Hà Nội. Chùa Một Cột. Buổi biểu diễn múa rối nước ở nhà hát Múa rối Thăng Long. Cảnh vua Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy trong buổi diễn múa rối. Chiếc xích lô chất đầy các thùng bột giặt Daso trên đường phố Hải Phòng năm 1999. Tranh cổ động cỡ lớn, được vẽ bằng tay ở Hải Phòng. Những gánh hàng rong trên đường phố Hải Phòng. Một góc vịnh Hạ Long, hướng nhìn về hang Sửng Sốt, năm 1999. Những con thuyền nhỏ bên vách đá vôi kỳ vĩ ở vịnh Hạ Long. Khung cảnh nhìn từ cửa hang Bồ Nâu, vịnh Hạ Long. Chuyến đò trên sông Hương, Cố đô Huế năm 1999. Màn diễn tấu đàn tranh trong cung An Định ở Huế. Những chiếc ghe có "đôi mắt" ở Mỹ Tho. Những chiếc xuồng ba lá phục vụ khách du lịch ở Mỹ Tho. Người nông dân miền Tây Nam Bộ cấy lúa trên đồng. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.





Giao thông trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội năm 1999. Ảnh: Jean-Denis JOUBERT/Gamma-Rapho via Getty Images. Cảnh họp chợ ở đầu phố Hàng Khoai và đường dẫn từ cầu Long Biên xuống khu phố cổ Hà Nội. Chùa Một Cột. Buổi biểu diễn múa rối nước ở nhà hát Múa rối Thăng Long. Cảnh vua Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy trong buổi diễn múa rối. Chiếc xích lô chất đầy các thùng bột giặt Daso trên đường phố Hải Phòng năm 1999. Tranh cổ động cỡ lớn, được vẽ bằng tay ở Hải Phòng. Những gánh hàng rong trên đường phố Hải Phòng. Một góc vịnh Hạ Long , hướng nhìn về hang Sửng Sốt, năm 1999. Những con thuyền nhỏ bên vách đá vôi kỳ vĩ ở vịnh Hạ Long. Khung cảnh nhìn từ cửa hang Bồ Nâu, vịnh Hạ Long. Chuyến đò trên sông Hương, Cố đô Huế năm 1999. Màn diễn tấu đàn tranh trong cung An Định ở Huế. Những chiếc ghe có "đôi mắt" ở Mỹ Tho. Những chiếc xuồng ba lá phục vụ khách du lịch ở Mỹ Tho. Người nông dân miền Tây Nam Bộ cấy lúa trên đồng. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.