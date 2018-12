Vì sao ước nguyện cuối đời của Napoleon rơi vào quên lãng?

Hoàng đế Napoleon Bonaparte nổi tiếng của Pháp được đánh giá là nhà quân sự thiên tài. Ông đã chỉ huy quân đội Pháp giành được nhiều chiến thắng lẫy lừng. Tuy nhiên, Hoàng đế Napoleon của Pháp đã có thất bại lịch sử tại Waterloo năm 1815. Đây là trận chiến cuối cùng của nhà cầm quân danh tiếng nước Pháp. Sau thất bại ở Waterloo, Napoleon thoái vị và nhường ngôi cho con trai. Kế đến, ông hoàng nước Pháp một thời bị đày tới hòn đảo Saint Helena hoang vắng trên Đại Tây Dương nằm ngoài bờ biển châu Phi. Napoleon sống thầm lặng trên hòn đảo này trong suốt 6 năm. Đến tháng 5/1821, Napoleon qua đời vì trọng bệnh. Khi ấy, ông 52 tuổi. Thi hài của Napoleon được chôn cất ngay trên đảo. Vào năm 1840, thi hài của Napoleon được đưa về Paris để tổ chức tang lễ và chôn cất dưới mái vòm của điện Invalides ở Paris như bao danh tướng khác của Pháp. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, đây không phải là nơi an nghỉ mà Napoleon nhắc đến khi còn sống. Lúc sinh thời, Napoleon có ước nguyện là được chôn cất bên bờ sông Seine của Pháp khi qua đời. Hoàng đế lẫy lừng một thời của Pháp cũng muốn được chôn cất ở Corsica - nơi Napoleon từng sống. Cả hai nơi mà Napoleon muốn được chôn cất sau khi qua đời đều không trở thành sự thật. Nguyên do là vì khi qua đời vào năm 1821, thi hài Napoleon không được chuyển ngay về Pháp để an táng. Thay vào đó, ông được chôn cất ngay trên đảo. Phải gần 10 năm, thi hài Napoleon mới được đưa trở về quê hương. Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của Hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

