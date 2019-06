Vì sao trực thăng đâm nóc nhà cao tầng gây liên tưởng vụ 11/9?

Theo CNN, vào 13h45 ngày 10/6, trực thăng Agusta A109E cất cánh từ một bãi đáp trong thành phố và đâm vào mái tòa cao ốc 54 tầng. Vụ trực thăng đâm nóc nhà cao tầng tọa lạc ở khu thương mại Manhattan, New York, Mỹ gây rúng động dư luận. Vụ tai nạn trên khiến 1 người chết là phi công tên Tim McCormack. Sự việc này cũng khiến phần mái tòa cao ốc bốc cháy và cảnh sát phải mất khoảng 30 phút mới dập được lửa. Ngay sau khi xảy ra sự cố trực thăng trên, toàn bộ người bên trong tòa nhà được sơ tán khẩn cấp. Liên quan đến sự việc này, Thị trưởng Bill de Blasio cho vụ tai nạn trên không có dấu hiệu khủng bố. Thế nhưng, vụ việc này khiến người dân Mỹ liên tưởng về vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Nhiều người nhận ra, cả hai sự kiện này có một số điểm trùng khớp đếnkhó tin. Cụ thể, địa điểm diễn ra 2 vụ việc trên đều xảy ra ở New York, Mỹ. Tiếp nữa, cả hai sự cố trên đều do máy bay, trực thăng đâm vào tòa nhà cao tầng gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như khiến dư luận hoang mang, sợ hãi. Tuy nhiên, mức độ thương vong ở 2 vụ việc trên có sự cách biệt rất lớn. Trong khi trực thăng đâm vào tòa cao ốc 54 tầng ở khu thương mại Manhattan khiến 1 người thiệt mạng thì vụ khủng bố 11/9 cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và khiến hơn 2.600 người khác bị thương. Theo thông báo mới đây, Thị trưởng Blasio loại trừ khả năng trực thăng đâm vào cao ốc ở New York có dấu hiệu khủng bố. Trái ngược với vụ trực thăng đâm vào tòa cao ốc, thảm kịch ngày 11/9/2001 được xác định là do Osama bin Laden lên kế hoạch thực hiện nhằm muốn trút hận cá nhân với nước Mỹ. Để thực hiện kế hoạch trên, một số thành viên thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda do bin Laden chỉ huy cướp 2 máy bay lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới ở thành phố New York. Sự việc này khiến tòa tháp đôi sụp đổ. Video: Khủng bố chấn động Ai Cập, 235 người chết (nguồn: VTC14)

