Tan hoang hiện trường trực thăng đâm nóc nhà cao tầng Mỹ

Theo Daily Mail, vụ trực thăng đâm nóc nhà cao tầng xảy ra tại trung tâm Manhattan, New York, Mỹ, vào khoảng 14 giờ chiều 10/6 (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Daily Mail)



Khi đó, chiếc trực thăng hạng nhẹ hai động cơ Agusta A109E do phi công Tim McCormack, 58 tuổi, điều khiển đã đâm xuống nóc tòa nhà 54 tầng AXA Equitable Center tại trung tâm Manhattan.



Được biết, tòa nhà cao tầng vừa xảy ra vụ tai nạn là nơi đặt văn phòng của Ngân hàng Châu Âu BNP Paribas, cách Quảng trường Times chỉ khoảng 500 m về phía bắc.



Ngay sau khi vụ tai nạn máy bay xảy ra, lực lượng cứu hộ và hàng chục phương tiện khẩn cấp mau chóng được triển khai tới hiện trường.



Nhiều tuyến đường bị phong tỏa và các nhân viên văn phòng, người dân phải sơ tán.



Lực lượng cứu hoả đã nhanh chóng dập tắt đám cháy do trực thăng gây ra tại tòa nhà này.



Phi công Tim McCormack được xác định là người duy nhất trên máy bay đã tử nạn. Hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy cột khói bốc lên khi chiếc phi cơ lao xuống tòa nhà 54 tầng.



Thống đốc New York Andrew Cuomo cho hay, người dân được sơ tán ra khỏi tòa nhà và không có ai ở bên trong tòa nhà bị thương.



Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ rơi trực thăng ở New York.



Một mảnh vỡ được cho là của chiếc trực thăng vừa gặp nạn.



Thống đốc New York Andrew Cuomo nói với các phóng viên rằng không có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn là hành động khủng bố. Tuy nhiên, vụ tai nạn này có thể khiến người dân nhớ lại vụ khủng bố ngày 11/9.



Trong một tuyên bố chính thức, FAA cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến vụ tai nạn máy bay này. Được biết, tai nạn xảy ra lúc thời tiết xấu, có mưa và sương mù. Mời độc giả xem video: Vụ rơi trực thăng ở New York (Nguồn: NBC)

Theo Daily Mail, vụ trực thăng đâm nóc nhà cao tầng xảy ra tại trung tâm Manhattan, New York, Mỹ, vào khoảng 14 giờ chiều 10/6 (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Daily Mail)



Khi đó, chiếc trực thăng hạng nhẹ hai động cơ Agusta A109E do phi công Tim McCormack, 58 tuổi, điều khiển đã đâm xuống nóc tòa nhà 54 tầng AXA Equitable Center tại trung tâm Manhattan.



Được biết, tòa nhà cao tầng vừa xảy ra vụ tai nạn là nơi đặt văn phòng của Ngân hàng Châu Âu BNP Paribas, cách Quảng trường Times chỉ khoảng 500 m về phía bắc.



Ngay sau khi vụ tai nạn máy bay xảy ra, lực lượng cứu hộ và hàng chục phương tiện khẩn cấp mau chóng được triển khai tới hiện trường.



Nhiều tuyến đường bị phong tỏa và các nhân viên văn phòng, người dân phải sơ tán.



Lực lượng cứu hoả đã nhanh chóng dập tắt đám cháy do trực thăng gây ra tại tòa nhà này.



Phi công Tim McCormack được xác định là người duy nhất trên máy bay đã tử nạn. Hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy cột khói bốc lên khi chiếc phi cơ lao xuống tòa nhà 54 tầng.



Thống đốc New York Andrew Cuomo cho hay, người dân được sơ tán ra khỏi tòa nhà và không có ai ở bên trong tòa nhà bị thương.



Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ rơi trực thăng ở New York.



Một mảnh vỡ được cho là của chiếc trực thăng vừa gặp nạn.



Thống đốc New York Andrew Cuomo nói với các phóng viên rằng không có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn là hành động khủng bố. Tuy nhiên, vụ tai nạn này có thể khiến người dân nhớ lại vụ khủng bố ngày 11/9.



Trong một tuyên bố chính thức, FAA cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến vụ tai nạn máy bay này. Được biết, tai nạn xảy ra lúc thời tiết xấu, có mưa và sương mù. Mời độc giả xem video: Vụ rơi trực thăng ở New York (Nguồn: NBC)