Vì sao Tống Giang quyết không để Võ Tòng lấy vợ tài sắc?

Trong "Thủy Hử", Võ Tòng là một trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Xuất thân từ huyện Thanh Hà, phủ Đông Bình, tỉnh Sơn Đông, Võ Tòng từ nhỏ đã có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng. Từ nhỏ Võ Tòng đã mê luyện võ thuật. Nhờ nhiều năm khổ luyện, ông trở thành người giỏi võ nghệ, thích hành hiệp trượng nghĩa, nổi tiếng là con người nghĩa khí. Khi lên núi Lương Sơn, Võ Tòng ngoài 20 tuổi, cao khoảng 1m7. Đây là độ tuổi thích hợp để kết hôn. Hỗ Tam Nương và Võ Tòng là cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, cuối cùng, Tống Giang se duyên cho Hỗ Tam Nương với Vương Anh. Vì sao Tống giang làm vậy? Theo các nhà nghiên cứu, Tống Giang không ghép đôi Hỗ Tam Nương với Võ Tòng là vì có lý do. Trong "Thủy Hử", Hỗ Tam Nương được miêu tả là mỹ nhân xinh đẹp và có võ công cao cường. Trong 3 lần lực lượng Tống Giang đánh vào Chúc Gia Trang, nhiều bậc anh hùng hảo hán Lương Sơn không phải là là đối thủ của Hỗ Tam Nương. Về sau, Vương Anh - người vừa lùn vừa xấu, thậm chí háo sắc cũng từng giao đấu với Hỗ Tam Nương nhưng cũng thất bại ê chề. Về sau, Tống Giang dùng mưu kế thu phục được Chúc Gia Trang mới bắt giữ thành công nàng. Tống Giang thương nàng một thân một mình, nhà tan cửa nát lên đã đưa lên Lương Sơn và nhận làm em gái. Là cô gái duy nhất độc thân trên Lương Sơn, không ít anh hùng muốn cưới Hỗ Tam Nương làm vợ. Vương Anh là một trong số đó. Ông đã nói chuyện với Tống Giang, mong ông giúp mình cưới được Hỗ Tam Nương. Dưới sự giúp đỡ của Tống Giang, Hỗ Tam Nương dù không bằng lòng nhưng vẫn gả cho Vương Anh. Sở dĩ Tống Giang làm "ông mai" cho Vương Anh là vì 2 người có ân tình cá nhân, quan hệ tốt đẹp. Tống Giang đã từng đảm bảo với hắn rằng, nhất định sẽ lấy cho hắn một cô vợ. Thêm nữa, nếu Vương Anh cưới được vợ thì sẽ yên lòng cũng như có thể giữ chặt được Hỗ Tam Nương ở lại Lương Sơn, có thể giúp Tống Giang trong những tình huống cần thiết. Về Võ Tòng, anh hùng Lương Sơn Bạc này là người chính trực, võ công cao. Nếu Võ Tòng cưới Hỗ Tam Nương thì sẽ trở thành cặp trai tài gái sắc có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, Tống Giang không se duyên cho họ. Nguyên nhân là vì Võ Tòng từng ở lầu Uyên Ương đại khai sát giới, thậm chí ra tay với cả chị dâu Phan Kim Liên. Từ đó, Tống Giang nhận ra Võ Tòng không hề bị cám dỗ bởi nữ sắc, hơn nữa về sau có thể không coi trọng tình cảm gia đình. Nguyên nhân tiếp theo là Tống Giang không quá coi trọng Võ Tòng. Nguyên do là bởi Võ Tòng là người có tư tưởng độc lập, cực lực phản đối chiêu an. Khi Tống Giang chấp nhận chiêu an, Võ Tòng và một số người khác đã âm thầm bỏ đi. Vậy nên, Tống Giang không muốn giúp Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương.

