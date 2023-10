Vì sao thời xưa có nhiều phi tần cả đời không mang thai?

Thời xưa, trong hậu cung của các hoàng đế Trung Quốc, có nhiều phi tần không thể mang thai hoặc gặp khó khăn trong việc sinh con. Một số phi tần có vấn đề về thể chất, gặp khó khăn trong việc mang thai do y học thời xưa chưa phát triển và chưa hiểu rõ về vấn đề vô sinh. Trong hậu cung, cung tần cạnh tranh với nhau để có cơ hội sinh con và tăng địa vị trong hậu cung. Điều này có thể dẫn đến các cuộc đấu đá và hãm hại nhau, làm suy yếu khả năng mang thai. Y tế thời xưa chưa phát triển và khả năng chăm sóc sức khỏe của phi tần và thai nhi là hạn chế. Điều này có thể gây ra tỷ lệ cao của việc sảy thai hoặc thai sản non. Một số phi tần có số phận đau đớn không được gặp hoàng đế trong đời, dẫn đến khả năng mang thai thấp hoặc không thể mang thai. Để đảm bảo an ninh và ổn định của triều đại, một số phi tần không được phép mang thai và phải sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc phá thai. Điều này có thể liên quan đến việc ngăn chặn quyền lực gia đình phi tần tăng lên thông qua con cái. Vì vậy, việc sinh con và đảm bảo thừa kế trong hậu cung thời xưa Trung Quốc là một nhiệm vụ khó khăn và đầy khó khăn, nhiều phi tần đã phải đối mặt với những hạn chế và áp lực trong cuộc sống của họ. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ lý do các phi tần hiếm có con dù được vua sủng ái.

