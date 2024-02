Vì sao Tào Tháo can thiệp vào trận tỷ thí Lã Bố - Hứa Chử?

Tào Tháo là một trong 3 thế lực lớn thời Tam quốc. Được biết đến là người mưu mô, xảo quyệt và đa nghi, Tào Tháo đã từng bước gây dựng sự nghiệp, tạo nên nền móng vững chắc cho nhà Tào Ngụy. Dưới trướng của Tào Tháo có nhiều nhân tài xuất chúng ở các lĩnh vực. Trong số này, Hứa Chử là tướng hầu cận của Tào Tháo. Vị tướng này nổi tiếng với sức khỏe phi thường, giỏi võ nghệ và hết mực trung thành với chủ. Ông được mệnh danh là "Hổ hầu". Tào Tháo tin tưởng và trọng dụng Hứa Chử. Theo "Tam Quốc diễn nghĩa", Hứa Chử từng có cuộc đơn đấu cam go, "nảy lửa" với Lã Bố - một trong những mãnh tướng mạnh nhất thời bấy giờ. Lã Bố là chư hầu một phương vào cuối thời Đông Hán. Lã Bố từng không ít lần đơn phương độc mã so tài với nhiều võ tướng thời Tam quốc và giành không ít thắng lợi giòn giã. Do đó, việc Hứa Chử tỉ thí võ nghệ với Lã Bố thu hút sự quan tâm của mọi người. Trong số này, Tào Tháo đặc biệt chú ý đến trận so tài này nên đích thân theo dõi. Cụ thể, Hứa Chử đơn đấu với Lã Bố trong 20 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Việc võ tướng của Tào Tháo có thể đánh ngang tài ngang sức với Lã Bố trong 20 hiệp cho thấy Hứa Chử có sức mạnh và khả năng chiến đấu tuyệt vời. Khi Hứa Chử và Lã Bố đang giao đấu, Tào Tháo bất ngờ can thiệp. Tào Tháo cho rằng, Hứa Chử dù mạnh đến mấy cũng khó có thể một mình đánh bại Lã Bố. Hơn nữa, dù Lã Bố được mệnh danh là đệ nhất mãnh tướng thời Tam quốc thì cũng khó có thể đánh bại nhiều võ tướng hợp sức tấn công cùng lúc. Vậy nên, Tào Tháo ra lệnh cho các võ tướng: Điển Vi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển và Nhạc Tiến cùng hợp sức với Hứa Chử để đánh Lã Bố. Sáu võ tướng của Tào Tháo liên thủ tấn công Lã Bố khiến "chiến thần" này không thể chống đỡ và cuối cùng phải rút lui. Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ Tào Tháo can thiệp vào trận đơn đấu giữa Lã Bố và Hứa Chử là vì lo ngại võ tướng của mình có thể bị thương. Tào Tháo hiểu rằng, dù Hứa Chử là một võ tướng mạnh nhưng thực lực vẫn không sánh bằng Lã Bố. Nếu hai bên chiến đấu đến cùng thì Lã Bố có thể đánh bại, thậm chí giết chết Hứa Chử. Không chỉ nhằm bảo vệ Hứa Chử, tào Tháo còn can thiệp vào trận tỉ thí để có thể bắt sống Lã Bố. Tuy nhiên, dù 6 võ tướng của Tào Tháo hợp sức nhưng vẫn không thể bắt được Lã Bố. Với võ nghệ xuất chúng, bản lĩnh phi thường và sở hữu 2 "bảo bối" là ngựa Xích Thố, Phương Thiên Họa Kích, Lã Bố dễ dàng thoát khỏi vòng vây của 6 tướng địch. Mời độc giả xem video: Khai quật mộ Tào Tháo, bất ngờ thân phận 2 phụ nữ chôn cùng.

