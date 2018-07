Vì sao "nữ hoàng đồng trinh" Elizabeth 1 suốt đời không lấy chồng?

Elizabeth (1533 – 1603) trị vì suốt 45 năm. Trong triều đại của bà, nước Anh trở thành một thế lực có ảnh hưởng toàn cầu. Cuộc đời riêng của vị vua có danh hiệu “nữ hoàng đồng trinh” này có nhiều điều ly kỳ và bí ẩn.

Truân chuyên đường đến ngai vàng

Vừa ra đời, Elizabeth đã được vua cha Henry 8 ban quyền kế vị, dù ngài đã có con gái là Mary với người vợ trước. Nhưng khi mới lên ba, hoàng hậu Anne Boleyn mẹ cô đã bị thất sủng rồi bị chém đầu, Elizabeth lập tức bị tước danh hiệu công chúa, truất quyền thừa kế tài sản của mẹ và cấm sống gần cha, người đã nhanh chóng cưới vợ mới và sinh được con trai.

Từ đó, công chúa bé bỏng được trao cho hết người giám hộ này đến người giám hộ khác. Nhưng là một cô bé thông minh, đầy nghị lực, Elizabeth chăm chỉ học hành, trở nên hiểu biết rộng, nói được nhiều thứ tiếng và chiếm được tình cảm của nhiều người.

Henry 8 qua đời, em trai khác mẹ của Elizabeth là Edward kế vị, nhưng ông hoàng ốm yếu này sớm qua đời ở tuổi 15, để lại di chúc loại bỏ hai bà chị là Mary và Elizabeth khỏi danh sách thừa kế. Nhưng vị nữ hoàng mới là Jane Grey chỉ ở ngôi được hai tuần đã bị phế truất, ngai vàng về tay Mary, chị gái khác mẹ của Elizabeth. Hai chị em tiến vào London trong sự tung hô mừng rỡ của dân chúng. Thế nhưng, sự thân thiết của họ không kéo dài.

Nữ hoàng Elizabeth 1. Trong khi nữ hoàng Mary theo Công giáo thì cô em Elizabeth lại theo đức tin Kháng cách, và đức tin này luôn bị bà chị “đàn áp”. Năm 1554, và Elizabeth bị bắt giam trong tháp London do bị cho là có dính líu đến một cuộc nổi dậy chống lại Mary. Nàng công chúa này thậm chí còn suýt bị tử hình nếu không có sự phản đối của dân chúng. Sau hai tháng cầm cố, Elizabeth được thả và đưa về quản thúc tại gia trong tiếng hoan hô đón mừng của người dân hai bên đường.



Cuối cùng, những gian truân cũng qua đi. Khi Mary, người được gán biệt danh là nữ hoàng khát máu do sự đàn áp khắc nghiệt những người khác tôn giáo, qua đời do đẻ khó, Elizabeth được đón lên ngai vàng nước Anh, phù hợp với mong mỏi của dân chúng. Tương truyền, khi đó công chúa 25 tuổi đang ngồi dưới gốc sồi đọc Kinh thánh thì một người hầu háo hức đến truyền tin: “Thưa bệ hạ...”.

Những cuộc tình và cuộc đời độc thân

Nữ hoàng Elizabeth 1 được miêu tả là một cô gái rất xinh đẹp với gương mặt diễm lệ, mái tóc vàng óng rạng rỡ và thân hình nuột nà làm say lòng người. Elizabeth lại thích trang điểm và trang điểm rất khéo, vì thế luôn trở thành trung tâm của mọi cuộc vũ hội, làm giới đàn ông say mê. Người ta cho rằng, cả vua Felipe 2 của Tây Ban Nha, vua Thụy Điển Eric và vương công nước Pháp đều say đắm nữ hoàng, Ngay trong triều đình nước Anh cũng luôn luôn có các nhà quý tộc “gằm ghè” mong chiếm được trái tim nữ chúa tể. Và là một cô gái trẻ, Elizabeth cũng không thờ ơ với nam giới.

Người ta cho rằng, thời thiếu nữ, Elizabeth từng yêu người bảo trợ là Thomas Seymuor, chồng sau của mẹ kế cô. Sau này khi cô đã là nữ hoàng, cũng có một số người đàn ông được sủng ái, nhưng không ai trong số họ tiến được đến địa vị người chồng, ngay cả người tình gắn bó nhất là Robert Dudley, một người đã có vợ. Mối quan hệ giữa họ công khai đến nỗi ai cũng biết. Dudley có thể tự do đi thẳng vào phòng ngủ của nữ hoàng. Và những khi ông không đến, nữ hoàng buồn bã mặt ủ mày chau. Vì thế khi Dudley góa vợ, ai cũng nghĩ rằng nữ hoàng sẽ kết hôn. Nhưng điều đó đã không xảy ra, danh vị cao nhất mà Dudley đạt được chỉ là “bá tước Lester”.

Năm 46 tuổi, Elizabeth yêu say đắm một chàng trai 23 tuổi, công tước Alencon nước Pháp, đến nỗi hai người dám âu yếm nhau trước đám đông. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, vị công tước vẫn không thể thành chồng nữ hoàng. Một số người tình khác của bà cũng vậy, chỉ yêu đương và được phong tước vị, nhưng cưới thì không. Thậm chí một người tình của bà là bá tước Essex, trẻ hơn bà 30 tuổi, còn bị nữ hoàng ra lệnh chặt đầu khi phạm tội.

Là một nữ hoàng, Elizabeth luôn bị quần thần giục giã chuyện kết hôn ngay từ lúc mới lên ngôi cho đến khi lớn tuổi, nhưng bà vẫn một mực cự tuyệt mà không nói lý do. Nhiều người đoán rằng, bà bị ám ảnh bởi những cuộc hôn nhân của cha và cái chết đau thương của mẹ. Cha bà đã cưới đến 6 bà vợ, và liên tục là kẻ bạc tình. Mẹ bà, hoàng hậu Anne Boleyn, từng được Henry 8 sủng ái đến mức phế truất vợ trước (mẹ của nữ hoàng Mary) để cưới bằng được, nhưng cũng chỉ mấy năm đã bị nhà vua kiếm cớ chặt đầu để vội vàng cưới ngay người khác. Có lẽ nỗi đau thời thơ ấu đó khiến Elizabeth không dám mạo hiểm lấy chồng.

Cũng có ý kiến cho rằng, nữ hoàng không lấy chồng vì sợ bị chia sẻ quyền lực, rằng bà không cần có một người đàn ông giúp mình trị quốc. Mặt khác, một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối với ông hoàng nước ngoài nào đó có thể dẫn đến tình trạng chính sự nước Anh bị nước ngoài can thiệp, chi phối, như tấm gương của nữ hoàng tiền nhiệm là Mary, người đã cưới hoàng tử, sau là vua Tây Ban Nha.