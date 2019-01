Vì sao nhiều người cuồng tin vào thế giới bí ẩn dưới lòng đất?

Trái đất ẩn chứa nhiều bí ẩn lớn mà khoa học chưa thể giải mã. Một trong số đó là việc có người tin vào thuyết Trái đất rỗng. Nhà khoa học Edmund Halley là người đầu tiên đề cập đến thuyết Trái đất rỗng vào năm 1692. Họ của ông được đặt cho sao chổi Halley. Theo ông Halley, Trái đất rỗng và nhân loại đang sinh sống ở lớp vỏ ngoài của Trái đất. Nhà khoa học này cho rằng hình ảnh mặt cắt của Trái đất giống như bảng phi tiêu với những vòng tròn đồng tâm. Ông Halley đưa ra quan điểm thế giới dưới lòng đất đang can thiệp vào từ trường của Trái đất khiến la bàn hoạt động bất thường ở vị trí gần hai cực. Về sau, một số giả thuyết ủng hộ quan điểm Trái đất rỗng cho rằng Trái đất hoàn toàn rỗng hoặc chứa một không gian rỗng bên trong. Do vậy, những người tin vào thuyết Trái đất rỗng nhận định bên dưới Trái đất là một thế giới ngầm bí ẩn. Một nền văn minh cao cấp ví dụ như người ngoài hành tinh và UFO đang ẩn náu tại thế giới dưới lòng đất. Đây chính là lý do vì sao con người mãi chưa tìm thấy UFO và người ngoài hành tinh. Xuất phát từ điều này, một số nhà khoa học đã bắt tay thực hiện một số nghiên cứu nhằm tìm ra thế giới ngầm dưới lòng đất thông qua các hố ở cực Nam và Bắc. Trong số này, đáng chú ý là một số tài liệu chỉ ra Đức quốc xã từng nghiên cứu về thế giới ngầm ở Nam Cực. Trong chuyến thám hiểm Nam Cực, các nhà khoa học của phát xít Đức đã có phát hiện lớn về thế giới ngầm. Thậm chí, họ còn xây dựng một căn cứ quân sự bí mật với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh trong lòng Trái đất. Một số quan chức cấp cao của Đức quốc xã được cho ẩn náu tại căn cứ ngầm trên khi Đức bị quân đồng minh đánh bại năm 1945. Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn theo đuổi những dự án thăm dò sâu trong lòng đất để giải mã bí ẩn có hay không sự tồn tại của thế giới ngầm nếu Trái đất rỗng. Mời độc giả xem video: Ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (nguồn: VTC14)

