Người ngoài hành tinh thường ẩn náu ở nơi nào trên trái đất?

Hạt Wiltshire ở Vương quốc Anh là một trong những địa điểm bị hoài nghi là có liên quan đến người ngoài hành tinh. Nguyên do là vì đây là nơi tồn tại của bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng thế giới cũng như vòng tròn bí ẩn Silbury Hill. Đây là hai kiến trúc cổ xưa chứa đựng nhiều bí ẩn khó giải về việc ai là người tạo ra chúng hay mục đích của những công trình này là gì. Một số thuyết âm mưu cho rằng, người ngoài hành tinh đã xây dựng nên bãi đá cổ Stonehenge và vòng tròn Silbury Hill. Vùng 51 (Area 51) của Mỹ là địa điểm tuyệt mật nổi tiếng thế giới. Trong suốt nhiều thập kỷ, căn cứ quân sự bí mật này không xuất hiện trên bất cứ tấm bản đồ nào. Dư luận cũng không hề hay biết thông tin về sự tồn tại của Vùng 51. Phải đến năm 2013, chính phủ Mỹ mới chính thức xác nhận sự tồn tại của Khu vực 51. Mỹ tiết lộ rất ít thông tin về nơi này khi chỉ khẳng định đây là một căn cứ quân sự bình thường. Tuy nhiên, việc Vùng 51 được bảo vệ nghiêm ngặt quá mức ở đây càng làm dấy lên những nghi vấn. Vì vậy, nhiều đồn đoán cho rằng Vùng 51 là nơi Mỹ nghiên cứu UFO và người ngoài hành tinh từng ghé thăm Trái đất. Vào năm 1947, dư luận thế giới rúng động trước thông tin một UFO của người ngoài hành tinh rơi xuống thị trấn Roswell, New Mexico, Mỹ. Do UFO rơi ở khu vực hoang vắng, hẻo lánh nên người nông dân Matt Brazell là người duy nhất phát hiện và báo cáo với giới chức trách Mỹ. Sau khi nhận được báo cáo, giới chức trách Mỹ đã tới điều tra. Ban đầu, người ta xác nhận đã thu hồi được một UFO. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đưa ra thông báo trên, giới chức Mỹ tuyên bố những mảnh vỡ trên là của một khí cầu thời tiết. Chính vì vậy, không ít người tin rằng chính phủ Mỹ đã che giấu thông tin về UFO và người ngoài hành tinh ở Roswell. Mời độc giả xem video: Thụy Sỹ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14).

