Vì sao nhân viên hét lớn 3 lần khi mở cửa Tử Cấm Thành?

Mỗi năm, Tử Cấm Thành (hay còn gọi Cố Cung) đón hàng chục triệu du khách trong nước và quốc tế ghé thăm. Nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, cung điện hoàng gia nguy nga, tráng lệ này có tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Là nơi ở 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh, Cố Cung đã được UNESCO xếp vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới năm 1987. Với bề dày hơn 600 năm lịch sử, Tử Cấm Thành gắn liền với nhiều bí ẩn. Trong số này, nhiều du khách thắc mắc vì sao nhân viên thường hét lớn 3 lần trước khi mở cửa Cố Cung. Trong phim tài liệu "Tôi tu sửa di tích văn hóa trong Tử Cấm Thành", các nhân viên làm việc trong Tử Cấm Thành đã đưa ra 3 lời giải thích cho việc hét lớn "Tôi vào đây" 3 lần trước khi mở cửa Cố Cung. Ba lý do được các nhân viên làm việc ở Tử Cấm Thành đưa ra gồm: thói quen truyền thống, dành sự tôn trọng cho những linh hồn trong cung và đánh thức những con mèo. Trong đó, lý do đầu tiên là các nhân viên cũng là người bình thường. Họ coi bản thân là giống như các vị khách ghé thăm Cố Cung mỗi ngày. Để thể hiện sự tôn trọng, lòng thành kính với các chủ nhân Tử Cấm Thành dù họ đã qua đời từ lâu, các nhân viên hô lớn 3 lần "Tôi vào đây" giống như thói quen truyền thống gõ cửa trước khi vào nhà của người khác. Nguyên nhân thứ hai là Tử Cấm Thành được cho là nơi "nhiều ma". Không ít cung nữ, thái giám, thậm chí phi tần, hoàng đã qua đời tại cung điện này. Một số người có cái chết đau đớn, oan khuất... được cho không thể siêu thoát nên trú ngụ trong Cố Cung suốt nhiều năm. Việc hô lớn trước khi vào Tử Cấm Thành vào buổi sáng như một cách thể hiện sự tôn trọng với những người đã khuất. Về lý do thứ ba, bên trong Tử Cấm Thành có nhiều mèo và thường được gọi là ngự miêu. Các nhân viên hô lớn 3 lần "Tôi vào đây" khi mở cửa cung điện nhằm đánh thức chúng, tránh để chúng bị kẹt dưới cửa. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

