Vì sao Mỹ không thể lên Mặt trăng trong nửa thế kỷ qua?

Từ khi những con người đầu tiên trên tàu vũ trụ Apollo 11 đặt chân lên Mặt Trăng, NASA khẳng định sẽ đạt những thành tựu còn lớn hơn thế - gồm việc quay lại Mặt Trăng và đưa con người lên Hỏa tinh. Nhưng sau nửa thế kỷ, NASA vẫn chưa thể biến tầm nhìn vĩ đại ấy thành hiện thực. Đã có tổng cộng 6 lần tàu NASA lên Mặt Trăng từ 1969-1972, nhưng từ đó đến nay cơ quan Mỹ chưa có ý định thực hiện lại. Liệu chúng ta có nên "đổ lỗi" cho Apollo 11, con tàu thành công nhất của NASA? "Kể từ năm 1969, có vài thứ trong cuộc sống mà ta có thể nhìn rồi khẳng định đó là một bước lùi", The Verge dẫn lời Mark Sirangelo - người từng hỗ trợ kế hoạch quay lại Mặt Trăng của NASA trước khi nghỉ việc vào tháng 5 - nhận định. Lý do đầu tiên Mỹ không thể lên Mặt trăng trong nửa thế kỷ qua chính là chi phí cao. Ngân sách năm 2022 của NASA là 24 tỉ USD, và chính quyền Tổng thống Biden đang yêu cầu Quốc hội tăng con số đó lên gần 26 tỉ USD trong ngân sách năm 2023.So với ngân sách liên bang, tỉ lệ ngân sách của NASA nhỏ hơn so với trước đây. Lý do thứ hai liên quan đến chính trị. Quá trình thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một con tàu vũ trụ thường kéo dài hơn một nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng các tổng thống và nhà lập pháp mới thường loại bỏ các ưu tiên khám phá không gian của nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Vào năm 2004, chính quyền cựu tổng thống Bush đã giao nhiệm vụ cho NASA tìm ra cách thay thế tàu con thoi sắp nghỉ hưu, đồng thời quay trở lại Mặt trăng. Cơ quan này đã đưa ra chương trình Constellation để đưa các phi hành gia lên Mặt trăng bằng cách sử dụng một tên lửa có tên là Ares và một tàu vũ trụ có tên Orion. NASA đã chi 9 tỉ USD trong 5 năm để thiết kế, xây dựng và thử nghiệm phần cứng cho chương trình đưa người vào vũ trụ đó. Tuy nhiên, sau khi cựu tổng thống Barack Obama nhậm chức, ông đã hủy bỏ chương trình Constellation và thay thế bằng chương trình tên lửa SLS. Đến thời cựu tổng thống Trump, ông không loại bỏ SLS nhưng đã thay đổi mục tiêu, từ đưa phi hành gia đến một tiểu hành tinh sang ưu tiên các nhiệm vụ trên Mặt trăng và sao Hỏa. Những thay đổi thường xuyên như vậy đã dẫn đến hết lần hủy này đến lần hủy khác, gây lỗ khoảng 20 tỉ USD, lãng phí thời gian và động lực. Mặt khác, mối quan tâm của công chúng đối với hoạt động khám phá Mặt trăng luôn rất thờ ơ. Ngay cả ở đỉnh cao của chương trình Apollo, sau khi 2 phi hành gia Aldrin và Neil Armstrong bước lên bề mặt Mặt trăng, chỉ 53% người Mỹ cho biết họ nghĩ rằng chương trình đáng giá. Một vấn đề khác là đội ngũ kế thừa. Ngày nay nhiều trẻ em Mỹ được thăm dò ý kiến nói rằng chúng mơ ước trở thành ngôi sao YouTube hơn là phi hành gia.

