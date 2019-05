Vì sao mộ phần Gia Cát Lượng muôn đời không tìm thấy?

Là chiến lược gia, nhà quân sự lỗi lạc, Gia Cát Lượng là một nhân vật nổi tiếng, góp phần xoay vần bánh xe lịch sử thời Tam Quốc (220 - 280). Năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng bị bệnh nặng và qua đời khi đang ở Ngũ Trượng Nguyên. Nơi an nghỉ của Gia Cát Lượng là một bí ẩn lớn "thách thức" nhân loại đi tìm câu trả lời suốt nhiều năm qua. Theo một số tài liệu, trước khi qua đời, Gia Cát Lượng đã có sự chuẩn bị chu đáo cho nơi an nghỉ ngàn thu của bản thân để tránh bị mộ tặc quấy phá. Có tài liệu cho rằng sinh thời, Gia Cát Lượng có tâm nguyện được mai táng ở núi Định Quân, phía nam của huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây. Nơi đây được đánh giá là có phong thủy tốt. Gia Cát Lượng cũng dặn dò mọi người chôn cất ông trong ngôi mộ đơn giản, không quá lớn hay xa hoa và cũng không tùy táng các hiện vật giá trị để mộ tặc dòm ngó. Đặc biệt, ông còn căn dặn người thân về việc cho xây dựng nhiều ngôi mộ giả để đánh lừa những kẻ trộm mộ. Theo đó, nơi an nghỉ ngàn năm của Gia Cát Lượng còn nguyên vẹn, không bị kẻ gian quấy nhiễu. Trong suốt nhiều năm qua, giới chuyên gia vẫn chưa thể xác định có phải ngôi mộ chứa thi hài Gia Cát Lượng nằm trên núi Định Quân hay không. Nguyên do là vì ngọn núi này quá lớn khiến các chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí ngôi mộ của Gia Cát Lượng. Cũng có quan điểm cho rằng Gia Cát Lượng được chôn cất ở một địa điểm bí mật khác. Thế nhưng, người đời sau vẫn chưa thể tìm ra nơi Gia Cát Lượng được chôn cất. Video: Phát hiện mộ cổ có di hài nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

