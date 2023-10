Vì sao Khang Hi, Ung Chính, Càn Long không thích ở trong Tử Cấm Thành?

Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 - 1420 với 9.999 gian phòng. Trong hơn 5 thế kỷ, cung điện hoàng gia này là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Với kiến trúc nguy nga, tráng lệ, Tử Cấm Thành được coi là biểu tượng quyền lực và sự giàu có của bậc đế vương. Thế nhưng, 3 hoàng đế nhà Thanh là Khang Hi, Ung Chính và Càn Long không thích ở trong Tử Cấm Thành. Theo đó, họ bỏ ra số tiền lớn để xây lâm viên ngoài hoàng cung để ở trong nhiều tháng. Việc 3 vị vua nhà Thanh này không thích ở trong Tử Cấm Thành khiến nhiều người tò mò lý do. Theo các nhà nghiên cứu, vua Khang Hi, Ung Chính và Càn Long thường ở trong Tử Cấm Thành vào mùa Đông. Trong đó, hoàng đế Khang Hi dành phần lớn thời gian còn lại trong năm ở Sướng Xuân Viên. Hoàng đế Ung Chính và Càn Long dành nhiều thời gian ở Viên Minh Viên hơn Tử Cấm Thành. Theo các ghi chép, hoàng đế Càn Long có năm ở trong Tử Cấm Thành 153 ngày và sống ở Viên Minh Viên 168 ngày. Sở dĩ 3 vị vua này không thích ở trong Tử Cấm Thành vì họ cho rằng cung điện xa hoa này có một vài nhược điểm. Đầu tiên là bởi phần lớn cấu trúc bên trong Tử Cấm Thành được xây dựng từ gỗ. Theo đó, các cung điện rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Thêm nữa, mùa Hè ở Bắc Kinh thường vừa khô vừa nóng. Do vậy, khi ở trong Tử Cấm Thành, hoàng đế sẽ không cảm thấy thoải mái, dễ chịu vì thời tiết oi nóng. Tiếp đến, tổ tiên của nhà Thanh là người Mãn Châu thuộc phía bắc Trung Quốc. Họ quen sống ở khu vực lạnh giá nên không thích sống ở nơi khô, nóng như Tử Cấm Thành. Vậy nên, vua Khang Hi, Ung Chính và Càn Long đã chi nhiều tiền và huy động nhiều nhân công để xây dựng các lâm viên như Viên Minh Viên, Sướng Xuân Viên... gần Tử Cấm Thành để tận hưởng không khí mát mẻ, tự do, thoải mái. Vậy nên, các hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long thường sống ở trong Tử Cấm Thành vào mùa đông và ở các lâm viên mát mẻ bên ngoài hoàng cung vào mùa Hè. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 - 1420 với 9.999 gian phòng. Trong hơn 5 thế kỷ, cung điện hoàng gia này là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Với kiến trúc nguy nga, tráng lệ, Tử Cấm Thành được coi là biểu tượng quyền lực và sự giàu có của bậc đế vương. Thế nhưng, 3 hoàng đế nhà Thanh là Khang Hi, Ung Chính và Càn Long không thích ở trong Tử Cấm Thành. Theo đó, họ bỏ ra số tiền lớn để xây lâm viên ngoài hoàng cung để ở trong nhiều tháng. Việc 3 vị vua nhà Thanh này không thích ở trong Tử Cấm Thành khiến nhiều người tò mò lý do. Theo các nhà nghiên cứu, vua Khang Hi, Ung Chính và Càn Long thường ở trong Tử Cấm Thành vào mùa Đông . Trong đó, hoàng đế Khang Hi dành phần lớn thời gian còn lại trong năm ở Sướng Xuân Viên. Hoàng đế Ung Chính và Càn Long dành nhiều thời gian ở Viên Minh Viên hơn Tử Cấm Thành. Theo các ghi chép, hoàng đế Càn Long có năm ở trong Tử Cấm Thành 153 ngày và sống ở Viên Minh Viên 168 ngày. Sở dĩ 3 vị vua này không thích ở trong Tử Cấm Thành vì họ cho rằng cung điện xa hoa này có một vài nhược điểm. Đầu tiên là bởi phần lớn cấu trúc bên trong Tử Cấm Thành được xây dựng từ gỗ. Theo đó, các cung điện rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Thêm nữa, mùa Hè ở Bắc Kinh thường vừa khô vừa nóng. Do vậy, khi ở trong Tử Cấm Thành, hoàng đế sẽ không cảm thấy thoải mái, dễ chịu vì thời tiết oi nóng. Tiếp đến, tổ tiên của nhà Thanh là người Mãn Châu thuộc phía bắc Trung Quốc. Họ quen sống ở khu vực lạnh giá nên không thích sống ở nơi khô, nóng như Tử Cấm Thành. Vậy nên, vua Khang Hi, Ung Chính và Càn Long đã chi nhiều tiền và huy động nhiều nhân công để xây dựng các lâm viên như Viên Minh Viên, Sướng Xuân Viên... gần Tử Cấm Thành để tận hưởng không khí mát mẻ, tự do, thoải mái. Vậy nên, các hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long thường sống ở trong Tử Cấm Thành vào mùa đông và ở các lâm viên mát mẻ bên ngoài hoàng cung vào mùa Hè. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.