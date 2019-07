Vì sao Julius Caesar cả gan thiêu rụi “kho tàng kiến thức” nhân loại?

Danh tướng Julius Caesar được người đời nhớ đến là nhà quân sự, chính trị gia lỗi lạc nhất trong lịch sử La Mã cổ đại. Trong suốt sự nghiệp nhà binh, danh tướng Julius Caesar trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ cam go ác liệt. Từ những cuộc chiến đó, danh tiếng của Julius Caesar được gây dựng khiến người đời ngưỡng mộ. Một trong những trận chiến đáng chú ý của danh tướng La Mã Julius Caesar là trận chiến với vương triều Ptolemy XIII của Ai Cập tại bến cảng Alexandria năm 48 trước Công nguyên. Trong trận chiến này, Julius Caesar được cho là đã phóng hỏa thiêu rụi thư viện Alexandria. Trước khi bị phá hủy, thư viện Alexandria là trung tâm văn hóa đầu tiên của nhân loại và được coi là nơi khai sinh của nền khoa học phương tây. Thư viện Alexandria lưu trữ các tác phẩm của các học giả và nhà văn vĩ đại nhất trong thế giới cổ đại. Theo ước tính, thư viện Alexandria lưu giữ hơn 500.000 tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học, toán học, luật pháp, lịch sử. Rất nhiều chuyên gia, học giả đến thư viện Alexandria để nghiên cứu, trau dồi kiến thức thông qua hàng ngàn tài liệu quý giá được lưu giữ tại đây. Thêm nữa, chính tại thư viện Alexandria, Eratosthenes đo được đường kính của trái đất, Euclid phát hiện ra các định luật hình học và Ptolemy viết nên tác phẩm Almagest. Do vậy, thư viện Alexandria được đánh giá là "kho tàng kiến thức" của nhân loại. Thế nhưng, Julius Caesar đã cho người thiêu rụi thư viện này khiến cho hàng ngàn tài liệu cổ biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử. Đây là mất mát to lớn đối với nhân loại. Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

