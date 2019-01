Sự thật cực choáng về chứng động kinh của danh tướng Julius Caesar

Là lãnh tụ xuất sắc của đế chế La Mã, danh tướng Julius Caesar đã lập được nhiều chiến công vẻ vang trên chiến trường. Theo các chuyên gia, là một lãnh đạo quân sự thiên tài nhưng nhiều người không thể ngờ rằng Julius Caesar mang trong mình một căn bệnh quái ác. Những ghi chép của sử gia Plutarch cũng chỉ ra Julius Caesar có những hành vi bất thường như chóng mặt, hoa mắt và chân tay bủn rủn. Thậm chí, trong trận chiến Thapsus vào năm 46 trước Công nguyên, Julius Caesar đột nhiên ngã quỵ khiến người hầu cận phải nhanh chóng đưa ông về tuyến sau để đảm bảo an toàn cho danh tướng này. Vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định những triệu chứng trên của Julius Caesar cho thấy vị tướng tài ba này mắc phải căn bệnh động kinh. Vào thời Julius Caesar sống, người ta gọi nó là "căn bệnh thần thánh". Nguyên do là vì người dân La Mã thời cổ đại quan niệm người bị co giật là vì được "thần linh nhập vào người". Thêm nữa, chỉ có những nhân vật quyền lực trong xã hội và được thần linh che chở, bảo vệ thì mới có những hành vi bất thường như bị co giật. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện cha của Julius Caesar và một người khác trong gia đình qua đời không rõ nguyên nhân. Do vậy, họ suy đoán có thể hai người này từng bị đột quỵ nhẹ và căn bệnh này đã di truyền cho thế hệ con cháu. Không chỉ bị động kinh, các chuyên gia còn nhận định Julius Caesar còn bị đau nửa đầu và thậm chí sốt rét. Những căn bệnh này đã khiến sức khỏe của Julius Caesar trở nên xấu đi. Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của Napoleon (nguồn: VTC14)

Là lãnh tụ xuất sắc của đế chế La Mã, danh tướng Julius Caesar đã lập được nhiều chiến công vẻ vang trên chiến trường. Theo các chuyên gia, là một lãnh đạo quân sự thiên tài nhưng nhiều người không thể ngờ rằng Julius Caesar mang trong mình một căn bệnh quái ác. Những ghi chép của sử gia Plutarch cũng chỉ ra Julius Caesar có những hành vi bất thường như chóng mặt, hoa mắt và chân tay bủn rủn. Thậm chí, trong trận chiến Thapsus vào năm 46 trước Công nguyên, Julius Caesar đột nhiên ngã quỵ khiến người hầu cận phải nhanh chóng đưa ông về tuyến sau để đảm bảo an toàn cho danh tướng này. Vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định những triệu chứng trên của Julius Caesar cho thấy vị tướng tài ba này mắc phải căn bệnh động kinh. Vào thời Julius Caesar sống, người ta gọi nó là "căn bệnh thần thánh". Nguyên do là vì người dân La Mã thời cổ đại quan niệm người bị co giật là vì được "thần linh nhập vào người". Thêm nữa, chỉ có những nhân vật quyền lực trong xã hội và được thần linh che chở, bảo vệ thì mới có những hành vi bất thường như bị co giật. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện cha của Julius Caesar và một người khác trong gia đình qua đời không rõ nguyên nhân. Do vậy, họ suy đoán có thể hai người này từng bị đột quỵ nhẹ và căn bệnh này đã di truyền cho thế hệ con cháu. Không chỉ bị động kinh, các chuyên gia còn nhận định Julius Caesar còn bị đau nửa đầu và thậm chí sốt rét. Những căn bệnh này đã khiến sức khỏe của Julius Caesar trở nên xấu đi. Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của Napoleon (nguồn: VTC14)