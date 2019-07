Vì sao Hội An xuất hiện đẹp tuyệt vời trên Google Doodle 16/7?

Khi mở trang chủ Google Việt Nam ngày hôm nay (16/7 dương lịch, tức ngày 14/6 Âm lịch), nhiều người bất ngờ và cảm thấy vui khi Google Doodle hiển thị hình ảnh chùa Cầu - biểu tượng nổi tiếng của Hội An trong một đêm trăng tròn. Đối với những người yêu thích và quan tâm phố cổ Hội An có lẽ không còn xa lạ với hình ảnh những chiếc đèn lồng rực rỡ màu sắc được thắp sáng trong Lễ hội Đèn lồng vào các ngày 14 âm lịch hàng tháng. Người dân tổ chức hoạt động này nhằm nguyện cầu bình an, hạnh phúc cho người thân trong gia đình và bạn bè. Những chiếc đèn lồng lung linh màu sắc làm phố cổ Hội An trở nên hấp dẫn và cuốn hút hơn vào buổi tối. Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất phát triển ở Đông Nam Á từ thế kỷ 15 - 19. Theo đó, đây là nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây. Hội An có 1.360 di tích bao gồm: 1068 nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 đình, 44 mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, Hội An vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính và những giá trị văn hóa - lịch sử. Vào năm 1999, Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mỗi năm, hàng triệu du khách trong và ngoài nước ghé thăm Hội An và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp cũng như các kiến trúc cổ xưa ở nơi này. Nhiều tờ báo, tạp chí danh tiếng trên thế giới bình chọn Hội An là một trong những thành phố tuyệt vời nhất châu Á cũng như thế giới. Video: Lý do khách Tây thích đến Hội An (nguồn: VTC10)

