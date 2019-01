Hội An lọt top 50 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2019

Danh sách này dựa theo số liệu thống kê về đánh giá chất lượng khách sạn, tần suất ra mắt nhà hàng và các tuyến bay mới. Không những thế, tạp chí còn dựa theo sở thích của những người nổi tiếng trên thế giới. Hội An ở Việt Nam cùng với nhiều địa điểm nổi tiếng ở Châu Âu và Châu Mỹ đã lọt vào danh sách này. Hội An, Việt Nam: Theo tạp chí, Hội An là một trong những thương cảng có ý nghĩa lịch sử đẹp nhất Việt Nam. Tới đây, du khách có thể tận hưởng kì nghỉ với những khu nghỉ mát sang trọng cùng lối kiến trúc độc đáo. Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ai Cập: Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Án mạng trên sông Nile" sắp được chuyển thể thành phim đã tạo nên một cơn sốt mới cho du lịch Ai Cập. Tòa tháp 36 tầng có góc nhìn ra quảng trường Old Cairo và sông Nile vào mùa xuân sắp tới đây hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Nhiều công ty đang thiết kế tour kết hợp với đi thuyền trên sông, thăm các làng nghề thủ công và cưỡi lạc đà. Số vốn 1,1 tỉ USD được đầu tư vào bảo tàng Ai Cập đang trong quá trình xây dựng cũng là một hứa hẹn cho sự bùng nổ du lịch trong năm tới. Thung lũng Elqui, Chile: Thung lũng Elqui nổi tiếng với khu bảo tồn Bầu trời đầu tiên trên thế giới có hơn chục đài quan sát, nơi các nhà khoa học và du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời của bầu trời đêm. Ngày 2/7/2019, ở thung lũng Elqui của Chile có nhật thực toàn phần và chắc chắn du khách không nên bỏ lỡ sự kiện hiếm có này. Đến đây, bạn có thể ghé thăm các đài quan sát nổi tiếng như Alma và Pangue, cắm trại qua đêm ở thung lũng hay khám phá các vườn nho nổi tiếng. Guatemala: Với sự kết hợp giữa phong cảnh núi non và rừng rậm, tàn tích của người Maya và văn hóa Ấn Độ, đất nước Guatemala đã thu hút ngày càng đông du khách vào năm 1930 khi nhà văn nổi tiếng Aldous Huxley bắt đầu viết về nó, góp phần quảng bá du lịch của đất nước này trên toàn thế giới. Khi núi lửa Fuego phun trào vào tháng 6 năm ngoái, ngành du lịch ở đây đã bị đình trệ, nhưng hiện nay, vùng đất này đang được hồi phục trở lại. Matera, Italy: Thành phố của nước Ý nổi tiếng với các kiến trúc Sassi màu trắng nằm trên đồi đá vôi. Việc thông báo thành phố Matera sẽ là Thủ đô văn hóa của Châu Âu 2019 vào thời điểm 4 năm trước đã báo hiệu và mở ra một kỉ nguyên mới thúc đẩy sự phát triển của du lịch. Khi đến với Matera, bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ bảo tàng Casa Noha, nơi đây sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan về thành phố trước đây. Hãy dành một buổi chiều để thưởng thức món ăn truyền thống tại nhà hàng Cook'n Fun at Mary's. Sau đó, bạn có thể khám phá những hang động trắng tinh rồi tiếp nối sau đó là một buổi tối tại thị trấn mới trên đỉnh đồi. Bắc Australia: Vùng đất phía Bắc của Austrlia được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ cùng những di tích giàu truyền thống lịch sử, văn hóa của thổ dân khiến nhiều du khách từng lạc lối. Không chỉ nổi tiếng với thành phố Darwin sôi động, nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên rộng lớn và phong phú. Oman: Điều làm cho người ta ấn tượng mạnh mẽ với thành phố này là sự tương phản. Đến với Oman, du khách có thể tản bộ trên Corniche - con đường đặc biệt nằm dọc theo biển và chạy ngang qua Muttrah, nối khu Ruwi với khu trung tâm Muscat. Sẽ thật tuyệt nếu du khách có thể trải nghiệm cảm giác vừa tản bộ, vừa ngắm những đài phun nước, các ngôi nhà trắng nép mình bên núi, xinh xắn giữa bạt ngàn hoa lá như ở trong những câu chuyện thần thoại. Thủ đô Muscat là hiện thân của sự pha trộn giữa cổ xưa và hiện đại. Ở xa xa, những pháo đài, nhà thờ Hồi giáo, nổi bật trên nền cảnh thiên nhiên hùng vĩ. San Cristobal de las Casas, Mexico: Nơi đây được mệnh danh là thị trấn sở hữu “Những ngôi làng kì diệu” với vẻ đẹp tự nhiên, nền văn hóa phong phú và tính lịch sử xuyên suốt của nó. Scotland: Scotland lâu nay cuốn hút du khách không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi nền văn hóa đặc trưng. Scotland nổi tiếng với con phố ngắn nhất thế giới cùng những hàng rào đặc biệt có những cây sồi đổi màu lá theo mùa. Bạn có thể đến Anstruther chiêm ngưỡng ngôi nhà vỏ sò. Trước đây, đó chỉ là một công trình đơn sơ, nhưng sau khi được kĩ sư Alex thiết kế, nó đã trở thành một hang đông tuyệt đẹp vào những năm 1840 với toàn bộ tường bằng vỏ sò. Sharjah, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất: Nếu Abu Dhabi và Dubai là hai trong số những trung tâm văn hóa nổi tiếng và thu hút du khách nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thì năm nay, du khách có thể khám phá một phần khác của UAE, đó chính là Sharjah. Tiểu vương quốc nhỏ bé này chỉ cách trung tâm Dubai khoảng 20 phút đi xe. Nơi đây đang dần trở thành một điểm đến nghệ thuật quốc tế, là nơi sở hữu một số bảo tàng đẳng cấp quốc tế. Singapore: Singapore nổi tiếng với các kku vui chơi giải trí hàng đầu, các công trình kiến trúc tuyệt vời. Nơi đây được coi là thiên đường dành cho những tín đồ mua sắm với nhiều trung tâm thương mại sầm uất. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa lớn như Ấn Độ, Malaysia và Trung Quốc đã đem đến một diện mạo đặc trưng trong mắt du khách khi đến với quốc đảo xinh đẹp này. Turquoise Coast, Thổ Nhĩ Kỳ: Turquoise có nghĩa là “Ngọc Lam”, đúng như màu nước biển ngoài khơi. Nơi này được xem như viên ngọc quý ít người biết đến của bờ biển Địa Trung Hải, thuộc phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu muốn khám phá vịnh một cách trọn vẹn, thì lựa chọn thuyền buồm sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

