Vẻ đẹp nền nã của phụ nữ Việt thế kỷ trước qua ảnh người Pháp

Hai cô gái đến từ Sài Gòn đứng trên sân một ngôi nhà ở Hà Nội, khoảng năm 1914-1918. Ảnh: Léon Busy/Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr. Hai người đẹp Sài Gòn ngồi chơi bài trên ghế tre.Tiểu thư con nhà giàu ngồi vườn nhà, trước hòn non bộ, Bắc Bộ khoảng năm 1914-1918. Hai thiếu nữ bên hòn non bộ. Hai quý cô, một người che ô, một người đội nón quai thao để tránh nắng. Người phụ nữ này là vợ một người châu Âu, ngồi bên ao nước của một công viên. Bà vợ của Tây đứng giữa công viên. Bà vợ của Tây tạo dáng trước một bụi cây um tùm. Người phụ nữ mặc áo dài đen, cầm chiếc ô kiểu châu Âu có viền ren đen. Người đẹp ngắm những cánh hoa bướm ở công viên. Cô gái đứng tựa vào hòn non bộ trong một khu vườn. Cô gái con nhà giàu đứng bên bể nước, phía trên có giàn trầu không. Người phụ nữ cười toe toét trong trang phục cự tiệc, với áo dài hồng và nón quai thao. Thiếu nữ ngồi và áo, chân gác lên ghế. Tạo dáng bên cây si. Tạo dáng bên cây si. Quý cô tầng lớp thượng lưu ngồi trên ghế gỗ. Người đẹp ngồi trên chõng tre ở sân nhà. Cô gái dân tộc Thái đến từ Lai Châu ngồi trên ghế. Hình ảnh khác về người đẹp vùng cao. Hình ảnh cận cảnh. Thiếu nữ con lai Ấn Độ mặc sari đứng trong công viên. Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.

