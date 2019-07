Tử vi tháng 8/2019 cho 12 con giáp: Tỵ bùng nổ tài vận, Tý coi chừng mất mạng

Theo dự đoán tử vi tháng 8/2019 cho 12 con giáp, vận thế chung của người tuổi Tý được 73 điểm. Tình cảm: đề phòng sự xuất hiện của "kẻ thứ ba". Sự nghiệp: sóng gió trùng trùng, vô vàn khó khăn. Tài vận: tiền bạc hao hụt, hao tài tốn của. Sức khỏe: nên đi kiểm tra sức khỏe. Hướng may mắn: hướng Bắc. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế chung của người tuổi Sửu được 85 điểm. Tình cảm: có nhiều biến động trong tình cảm. Sự nghiệp: lưu ý khi chọn người hợp tác trong công việc. Tài vận: nên giữ chặt tiền trong ví. Sức khỏe: lưu ý đến các khớp. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Dần: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: tiến triển tốt đẹp. Sự nghiệp: quý nhân giúp đỡ, thuận buồm xuôi gió. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Sức khỏe: con giáp này nên chú ý đến vết thương ngoài da. Hướng may mắn: hướng Nam. Tuổi Mão: Vận thế chung: 83 điểm. Tình cảm: có nhiều biến động. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: nguồn thu chính hao hụt. Sức khỏe: chú ý đến an toàn giao thông. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: vẫn tiếp tục gặp nhiều xui xẻo. Sự nghiệp: làm một thu hai. Tài vận: vượng phát, thu nhập tăng cao. Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già trẻ nhỏ trong gia đình. Hướng may mắn: hướng Tây. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm tốt đẹp. Sự nghiệp: phong sinh khởi thủy, may mắn trong công việc. Sức khỏe: lưu ý dạ dày. Tài vận: tình hình tài chính khá, tiền bạc đầy đủ. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 82. Tình cảm: tiếp tục tiến triển đi lên. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: thu nhập giảm, tiền bạc hao hụt. Sức khỏe: lưu ý đến huyết áp. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm đi xuống. Sự nghiệp: ổn định nhưng vẫn cần đề phòng tránh mắc sai sót. Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: chú ý bệnh nam khoa, phụ khoa. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Thân: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: tiếp tục tiến triển khả quan. Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ, mọi việc thuận lợi. Tài vận: vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Sức khỏe: chú ý đến vùng cột sống. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Dậu: Vận thế chung; 82 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm có nhiều xui xẻo. Sự nghiệp: tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: thu nhập giảm sút. sức khỏe: chú ý đến hệ hô hấp. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 85 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm có chút phiền phức. Sự nghiệp: công việc có tiến triển khả quan. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: chú ý đến vấn đề răng miệng. Hướng may mắn: hướng Nam. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 81 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm xuống dốc. Sự nghiệp: có quý nhân tương trợ nên công việc ổn định. Tài vận: nguồn thu phụ hao hụt. Sức khỏe: đề phòng bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: hướng Tây. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

