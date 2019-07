Tiểu nhân quấy quả, tai ương hãm hại, ba con giáp "nát như tương" 10 ngày tới

Tuổi Tỵ; Người tuổi Tỵ có bề ngoài lạnh lùng, không vồn vã với mọi người xung quanh, dường như rất bị tiểu nhân ám hại, nhưng thực tế lại ngược lại bởi con giáp này rất dễ tin vào những người mà mình coi là bạn. Thời gian 10 ngày tới, sự nghiệp của con giáp này gặp nhiều sóng gió, do quá tin tưởng vào người khác nên đã giao cho họ những việc qua trọng mà không ngờ rằng bị rơi vào bẫy tiểu nhân, và chịu nhiều tổn hại về danh dự, tài chính. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý nên mọi việc thường suôn sẻ, thuận lợi dễ bị người khác đố kỵ. Thời gian 10 ngày tới, hạn tiểu nhân của con giáp này rất trầm trọng. Người tuổi Thìn nếu không cẩn thận trong từng “đường đi nước bước” nếu không rất dễ bị tiểu nhân đấm sau lưng. Đặc biệt con giáp này không nên quá tin tưởng vào lời hứa hẹn của người khác mà rơi vào cảnh “trắng tay, phá sản”. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất là người thành thật, luôn đối xử chân thành với mọi người, sẵn sàng hết lòng hết sức vì bạn bè thân thích nên được nhiều người yêu mến. Nhưng có một nhược điểm do luôn quá tin tưởng vào người khác và không bao giờ đòi hỏi sự báo đáp nên con giáp này dễ bị lợi dụng và chịu nhiều thiệt thòi. Thời gian 10 ngày tới là thời điểm đen đủi của người tuổi Tuất, đặc biệt hạn tiểu nhân đeo bám. Người tuổi Tuất nên bảo quản tốt đồ đạc và quản lý tốt tải chính đế tránh những tổn thất về tiền bạc. Đồng thời, không nên vì nhiệt tình mà can dự quá sâu vào chuyện của bạn bè để tránh điều tiếng thị phi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

